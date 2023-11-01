لأول مرة منذ الحرب: السماح للأجانب للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح

كما اقر الاتفاق بخروج عشرات الجرحى الفلسطينيين الى منشآت طبية في مصر

لأول مرة منذ اندلاع الحرب سمح لأول مرة للمواطنين الأجانب والغزيين من أصحاب الهويات الأجنبية مغادرة قطاع غزة والدخول الى مصر عن طريق معبر رفح. المعبر الذي فتح حتى اليوم فقط للمساعدات الإنسانية، تم فتحه صباحا للسماح بإخلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين الى منشآت طبية في مصر ، والتي أنشأت أيضا مستشفى ميداني.

وذكرت وسائل إعلامية في العالم صباح اليوم أن فتح المعبر للسماح بخروج أول دفعة من المدنيين من القطاع جاء في إتفاق توسطت خلال قطر بين مصر إسرائيل وحماس. وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة كانت منخرطة أيضا في الاتفاق، ويشار الى أن واشنطن تضغط منذ أيام للسماح للمدنيين بمغادرة القطاع، واتهمت حماس بمنعها اياهم مغادرة رفح وانها وضعت طلبات معينة مقابل ذلك والتي لم يتم الكشف عنها.

وأكد المصدر الذي تحدث لرويترز أن الاتفاق الذي سمح بفتح المعبر لخروج المدنيين وإجلاء الجرحى لا علاقة له بالمحادثات الجارية بشأن اتفاق إطلاق سراح المختطفين أو الجهود الدولية لخلق مكان آمن جنوب قطاع غزة، بهدف نقل المساعدات الإنسانية إلى هناك. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وافقت هذا الأسبوع على زيادة المساعدات بشكل كبير - إلى 100 شاحنة يوميا - لكنها مستمرة في معارضة إدخال الوقود، الذي ترى أنه سينتهي به الأمر بأيدي حماس.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيسمح بمغادرة حوالي 500 مواطن أجنبي أو غزي يحمل جنسية مزدوجة. وبحسب هيئة المعابر التابعة في غزة غادر المعبر حتى ظهر اليوم 281 من حاملي الجنسية الأردنية، والباقين من مواطني اليابان وفنلندا وأستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا، بالإضافة إلى سبعة موظفين في الصليب الأحمر و35 موظفاً من منظمات حقوق الإنسان.