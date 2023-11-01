الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل ويشترط عودته بوقف الحرب في غزة

أعلنت الأردن الأربعاء عن استدعاء سفير المملكة إلى إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 26 يوما في خطوة تندرج ضمن مطلب الشارع الأردني والأصوات المعارضة في المملكة

أعلنت الأردن الأربعاء عن استدعاء سفير المملكة إلى إسرائيل غسان المجالي، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 26 يوما في خطوة تندرج ضمن مطلب الشارع الأردني والأصوات المعارضة في المملكة.

واشترطت وزارة الخارجية الأردنية عودة سفيرها بوقف الحرب على غزة وفق بيانها.

وقابلت وزارة الخارجية الإسرائيلية تلك الخطوة بأخرى مماثلة حيث طلبت من السفير الإسرائيلي في الأردن روغل رحمان مغادرة البلاد وعدم العودة.

وأفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف تل أبيب حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني"، حسب النشر في موقع رؤيا.

وأضاف الصفدي أن "الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين".

اندلعت الحرب في قطاع غزة غداة هجوم مفاجئ لحماس أسفر عن قتل ما يزيد عن 1400 إسرائيلي بين مدني وعسكري و5431 جريح و239 رهينة تم اختطافهم تحت تهديد السلاح.

ودخل الجيش الإسرائيلي في معركة برية وجوية وبحرية سعيا لتقويض سلطة حماس السياسية والعسكرية في القطاع الذي يسكن فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني وقد حمل القصف الكثيف نحو مليون شخص إلى النزوح نحو جنوب القطاع هربا من المعارك.

وتلعب مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة دورا فاعلا من خلال تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فيما تقول منظمة الصحة العالمية إن آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة لعلاج.