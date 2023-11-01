قائد لواء المدرعات 162: "نحن على أبواب مدينة غزة"

"نحن في أوج العملية وقواتنا تتواجد في عمق القطاع على أبواب مدينة غزة. يحارب جنودنا بشجاعة ويدركون جيدا المهمة التي أنيطت بهم، ويسعون إلى الاشتباك"

صرح قائد لواء المدرعات الإسرائيلي إيتسيك كوهين في إفادة للصحافيين الأربعاء إن القوات الإسرائيلية تغلغلت في عمق قطاع غزة وتنتشر الآن بمحاذاة أبواب مدينة غزة.

واستعرض قائد لواء المدرعات سير المهمات منذ شنت حماس حربها على بلدات الجنوب المحاذية لقطاع غزة. وقال إن "حماس هي من طلبت هذه الحرب والجيش الإسرائيلي حاليا متأهب ويشغل مواقع عديدة داخل القطاع بما في ذلك من داخل المنازل. وقال أنه في اليومين الأولين من الحرب بذل الجيش أقصى جهده لتطهير البلدات وإنقاذ حياة المواطنين مشيرا إلى أن الجيش فقد قائد كتيبة هاناحال، قائد سييرت هناحال، ونائبه، وقائدي سرب و28 مقاتلا نأسف لفقدانهم".

"وبعد يوم خرجنا في مهمة تمهيدا لما ترونه حاليا. وقبل خمسة أيام عُهد إلينا بالخروج والقضاء على حماس. نحن في أوج العملية وقواتنا تتواجد في عمق القطاع على أبواب مدينة غزة. يحارب الجنود الإسرائيليون بشجاعة ويدركون جيدا المهمة التي أنيطت بهم، ويسعون إلى الاشتباك. لقد فقدنا عددا من رجالنا الأبطال خلال هذه الأيام. لقد خرجنا إلى هذه المهمة حتى نمسك بيد حماس التي تشدد قبضتها على رقبتنا وسوف ننتصر. نحن ندرك أنها مهمة طويلة الأمد، ولدينا كل القوة والدعم المطلوبين لإنجاز هذه المهمة. لقد فككنا خلال الأيام الخمسة الماضية قدرا كبيرا من قدرات حماس وهاجمنا منشآت استراتيجية وسوف نواجهه قريبا لنقضي عليه".

وفي نفس السياق، أدلى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء، بتصريحات تكشف عن التطورات في الميدان الحربي خلال زيارة للواء المدرعات 162 على حدود غزة حيث قال: “عملياتنا البرية فعالة. قواتنا تصل إلى أهدافها وتضرب الإرهابيين من كافة المستويات”.

وأجرى الوزير غالانت تقييما للوضع العملياتي، واطلع على استعدادات القوات للعمليات البرية الجارية. كما اطلع على إنجازات القوات المسلحة في القضاء على الخلايا التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة والبنية التحتية.

وجاء أيضا في كلمة الوزير “التقيت اليوم بالجنود المنتشرين على طول حدود غزة، وسمعت تقاريرهم وأعجبت بأنشطتهم. عملياتنا قوية وفعالة في تحقيق أهدافها نتيجة التنسيق بين قواتنا البرية والجوية والبحرية”. "أود أن أشيد بقواتنا على إنجازاتهم المهمة في الميدان بدءا بأولئك الذين يقاتلون على الأرض وحتى قادتهم. إن أنشطة الجيش الإسرائيلي تكشف الأنفاق، وتجبر الإرهابيين على الخروج من هذه الأنفاق، وتوجه لهم ضربات قوية”.

وتابع غالانت “للأسف، هناك أيضًا ثمن ندفعه نحن، كما هو الحال في كل معركة. سوف نستمر بكل قوة. أود أن أعرب عن تقديري لجميع قواتنا – من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلى جنودنا في الميدان”.

تخوض إسرائيل غمار اليوم السادس والعشرين من الحرب وسط الإعلان عن مقتل 16 من جنودها خلال القتال في شمال قطاع غزة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه عدة جبهات، حيث اعترضت الدفاعات الإسرائيلية "تهديدًا جويًا" انطلق من اليمن فوق البحر الأحمر جنوب إيلات وأسقط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان. ورد الجيش الإسرائيلي بغارة جوية على خلية تابعة لحزب الله مسؤولة عن إطلاق النار. ويستمر القتال العنيف في قطاع غزة حيث تم ضرب أكثر من 11 ألف هدف عدائي حتى الآن وفقا للجيش الإسرائيلي.