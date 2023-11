تقرير: الحوثيون يطورون منظوماتهم الصاروخية بإيحاء وتوجيه من إيران

استطاع الحوثيون في اليمن بناء وتطوير ترسانتهم الصاروخية بتوجيه من إيران وهو ما أكسبهم تفوقا نوعيا على خصوم الجوار أبرزهم السعودية التي تأثرت بتلك الصواريخ بعد إعلان حرب تحت عنوان "عاصفة الحزم" التي هدفت إلى دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وبات الحوثي يتفاخر بامتلاكه صواريخ موجهة ودقيقة بما في ذلك صواريخ عابرة للقارات وصواريخ كروز، على ما جاء في تقرير على موقع معريف.