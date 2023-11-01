تقرير: الحوثيون يطورون منظوماتهم الصاروخية بإيحاء وتوجيه من إيران

استعرضت حركة الحوثي في 21 ايلول من العام الجاري قدرتها الصاروخية في عرض عسكري في صنعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لسيطرتها على المدينة، شملت عدة أنواع من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية الأصل

استطاع الحوثيون في اليمن بناء وتطوير ترسانتهم الصاروخية بتوجيه من إيران وهو ما أكسبهم تفوقا نوعيا على خصوم الجوار أبرزهم السعودية التي تأثرت بتلك الصواريخ بعد إعلان حرب تحت عنوان "عاصفة الحزم" التي هدفت إلى دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وبات الحوثي يتفاخر بامتلاكه صواريخ موجهة ودقيقة بما في ذلك صواريخ عابرة للقارات وصواريخ كروز، على ما جاء في تقرير على موقع معريف.

https://twitter.com/i/web/status/1719756849245782066 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفقا للتقرير استعرضت حركة الحوثي التابعة لأنصار الله، في 21 ايلول من العام الجاري قدرتها الصاروخية في عرض عسكري في العاصمة صنعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لسيطرتها على المدينة، شملت عدة أنواع من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية الأصل.

تتضمن ترسانة الحوثي صاروخ "عقيل" من عائلة صواريخ "قيام" (صاروخ أرض أرض)، وصاروخ "تنكيل" الذي يشبه إلى حد كبير صاروخ رعد 500 الإيراني وهو صاروخ دقيق يصل مداه إلى 500 كم.

ولربما يتصدر الصورايخ الحوثية أهمية صاروخ طوفان - وهو صاروخ موجه بعيد المدى مضاد للدبابات يصل مداه إلى 1350 إلى 1950 كيلومترا، ما يسمح للحوثيين بتهديد المجال الجوي الإسرائيلي من الجنوب على غرار ما يحدث في الأيام الأخيرة في خضم حرب كارثية التداعيات تدور في قطاع غزة وسط تهديد صاروخي كثيف على إسرائيل التي تواجه بالإضافة تحديا أمنيا على حدودها الشمالية.

إضافة الى الطوفان، يمتلك الحوثيون أيضًا طائرة انتحارية بدون طيار "صماد 3"، يصل مداها إلى حوالي 1900 كيلومتر، وربما يتم إطلاقها أيضًا باتجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وتشمل الترسانة الصاروخية كذلك صواريخ كروز جديدة، من بينها "قدس 4" المحدث. ويصل مدى الصواريخ السابقة من نفس السلسلة إلى حوالي 2000 كيلومتر. ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لصاروخ كروز يعرف باسم "فابا"، ويبلغ مداه 1650 كيلومترا، وهو مشابه جدا لصواريخ القدس.

وكان الناطق العسكري بلسان الجيش دانيئيل هاجاري قد عقب على موضوع الاعتداءات الصاروخية على إسرائيل من جانب اليمن وتحديدا الفريق الحوثي ورجح أن يكون هدفهم أن "تهمل اسرائيل قطاع غزة وتنشغل بجبهات أخرى لكن إسرائيل تريد تفويت الأمر على الحوثيين وسيرد الجيش عاجلا أم آجلا".