هرتسوغ يدعو الشعب الإسرائيلي إلى الوحدة في الخطوط الخلفية من أجل المقاتلين على الجبهة

في هذا الوقت، يحارب خيرة أبنائنا وبناتنا بقوة في البر والجو والبحر، في غزة وفي كل الجبهات لحمايتنا، وحماية البلد بأكمله. هم يريدون منا أن نحافظ على الوحدة، كما يحافظون هم عليها على الجبهة"

ألقى رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ كلمة للشعب الأربعاء دعا من خلالها الإسرائيليين إلى التماسك والحفاظ على الوحدة في الخطوط الخلفية تماشيا مع المجهود الذي يبذله الجنود على الجبهة حيث قال: "في هذا الوقت، يحارب خيرة أبنائنا وبناتنا بقوة في البر والجو والبحر، في غزة وفي كل الجبهات لحمايتنا، وحماية البلد بأكمله. هم يريدون منا أن نحافظ على الوحدة، كما يحافظون هم عليها على الجبهة. كلنا، الأمة كلها معًا، كلنا ندعمهم".

كما أشاد هرتسوغ بـ"الروح الإسرائيلية التي لا تنكسر"، على حد تعبيره، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر. "هذه الروح هي أنتم، شعب إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي هو السلاح الأكثر سرية والحقيقي دون منازع الذي لدينا. أنتم أملي وأملنا جميعا، شعب إسرائيل حي".

جاءت كلمة هرتسوغ في أعقاب الكشف عن سقوط عدد كبير من الجنود في الحرب الدائرة فصولها لليوم السادس والعشرين على التوالي تمثل بـ 16 مقاتلا خلال المعارك البرية في قطاع غزة.