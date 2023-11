التغطية متواصلة | معارك عنيفة داخل غزة والجيش الإسرائيلي يقضي على العشرات من مسلحي حماس

وضعت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة الأطفال الإسرائيليين المخطوفين بيد حماس على صدر غلافها وكتبت: "أعيدوهم إلى الوطن"

