التغطية متواصلة | معارك عنيفة داخل غزة والجيش الإسرائيلي يقضي على العشرات من مسلحي حماس
في اليوم الـ 27 للحرب في قطاع غزة يتقدم الجيش الإسرائيلي بمساندة جوية وبرية وبحرية بثبات في العمق وبالرغم من تكبده خسائر مؤلمة إلا أن "الروح الإسرائيلية حية" كما يؤكد الرئيس هرتسوغ
في اليوم الـ 27 للحرب في قطاع غزة يتقدم الجيش الإسرائيلي بمساندة جوية وبرية وبحرية بثبات في العمق وبالرغم من تكبده خسائر مؤلمة إلا أن الروح الإسرائيلية حية كما يؤكد الرئيس هرتسوغ مع الإعلان صباح اليوم عن مقتل ضابط احتياط (25 عاما) شمال القطاع ما يرفع حصيلة قتلى جنود الجيش الإسرائيلي الى 17 منذ بدء العملية البرية.
وفي شمال البلاد يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات الهجوم ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الحدود الإسرائيلية.
على الصعيد السياسي أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حملة انتخابية عن تصوره بضرورة وقف الحرب في غزة لـ "إعطاء الوقت لإخراج السجناء".
اندلعت الحرب غداة هجوم دموي مفاجئ لحماس على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر خلّف مشاهد كارثية وحصيلة قتلى بلغت 1400 قتيل و5134 جريح و239 رهينة.
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معارك عنيفة داخل غزة والجيش الإسرائيلي يقضي على عشرات من مسلحي حماس
أطلقت الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة خلال الليل، صواريخ مضادة للدبابات، وفجرت عبوات ناسفة، وألقت قنابل يدوية على قوات الجيش الإسرائيلي. ووقعت اشتباكات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات، وسط تعزيزات من الجو والبحر حيث تم تسديد ضربة جوية من مروحية وضربة صاروخية من زورق بحري، وقُتل العشرات من مسلحي حماس خلال المعارك.
بالإضافة إلى ذلك، خلال العمليات البرية في قطاع غزة، أطلقت خلية النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. ووجهت القوات طائرة مقاتلة في ضربة أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي حماس. وقامت قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، بغطاء من البحرية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع القوات الجوية بتوجيه طائرة في غارة أدت إلى تحييد خلية إضافية كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي.
خلال الأيام القليلة الماضية، قتل جنود الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين ووجهوا غارات جوية على أهداف تابعة لحماس، والتي شملت مرافق تصنيع وتخزين الأسلحة، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار.
وضعت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة الأطفال الإسرائيليين المخطوفين بيد حماس على صدر غلافها وكتبت: "أعيدوهم إلى الوطن"
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وزيرة خارجية اليابان قبل انطلاقها في زيارة لإسرائيل: "أتطلع للحديث عن الوضع الإنساني في غزة"
قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي من المتوقع أن تزور إسرائيل اليوم وتلتقي بوزير الخارجية إيلي كوهين ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، إنها "تتطلع إلى الحديث عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومناقشة استعداد اليابان لتقديم المساعدة".
وعقبت على قصف الجيش الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين والتقارير الفلسطينية عن قتلى مدنيين بالقول: "لقد فهمت أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تم استهداف نشطاء حماس والأهداف ذات الصلة".
الجيش الإسرائيلي: مقتل الملازم (احتياط) يوفال زيلبر 25 عاما من رمات غان في معركة شمال قطاع غزة. زيلبر كان قائدًا في كتيبة المشاة 7007 في لواء هرئيل
حماس: 195 فلسطينيًا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين ولا يزال 120 شخصاً في عداد المفقودين تحت الأنقاض، فيما أصيب 777 آخرون
وزارة الصحة في غزة: مئات المرضى والجرحى صاروا في خطر محدق بسبب توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي
الإدارة الأميريكية: من المقرر أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب وعمان وطوكيو وسيول ونيودلهي في خضم الحرب في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف في لبنان خلية تطلق صواريخ مضادة
في أعقاب إطلاق صاروخ أرض-جو من الأراضي اللبنانية فجر اليوم (الساعة الرابعة فجرا) باتجاه طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد، ردت قوات الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار وموقع الإطلاق الذي أطلق منه الصاروخ. ولم تتضرر الطائرة وفق البلاغ. كما تم رصد عدة محاولات إطلاق انطلقت من لبنان باتجاه جبل دوف (مزارع شبعا) والحرمون، وسقطت في مناطق مفتوحة، وبالتالي هاجمت قوات المدفعية مصدر النيران.
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الجيش الإسرائيلي يعلن خسارة 17 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة