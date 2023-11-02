التغطية متواصلة | معارك عنيفة داخل غزة والجيش الإسرائيلي يقضي على العشرات من مسلحي حماس

معارك عنيفة داخل غزة والجيش الإسرائيلي يقضي على عشرات من مسلحي حماس

أطلقت الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة خلال الليل، صواريخ مضادة للدبابات، وفجرت عبوات ناسفة، وألقت قنابل يدوية على قوات الجيش الإسرائيلي. ووقعت اشتباكات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات، وسط تعزيزات من الجو والبحر حيث تم تسديد ضربة جوية من مروحية وضربة صاروخية من زورق بحري، وقُتل العشرات من مسلحي حماس خلال المعارك.

بالإضافة إلى ذلك، خلال العمليات البرية في قطاع غزة، أطلقت خلية النار باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. ووجهت القوات طائرة مقاتلة في ضربة أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي حماس. وقامت قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، بغطاء من البحرية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع القوات الجوية بتوجيه طائرة في غارة أدت إلى تحييد خلية إضافية كانت تخطط لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي.

خلال الأيام القليلة الماضية، قتل جنود الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين ووجهوا غارات جوية على أهداف تابعة لحماس، والتي شملت مرافق تصنيع وتخزين الأسلحة، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار.