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تقرير: المستوى الحكومي في إسرائيل ينظر في إمكانية تطبيق "نموذج بيروت" في قطاع غزة

i24NEWS

دقيقة 6
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل غزة
IDFدبابة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل غزة

بالرغم من التهديد والوعيد من قبل المستوى الحكومي بالقضاء على حماس إلا أنه مع مرور الوقت فإن تلك المهمة تبدو غير قابلة للتنفيذ في وقت قصير بل ستستغرق سنوات وتستلزم إقامة شريط حدودي وزرع الألغام

أشار تقرير في واينت الأربعاء إلى تعويم اقتراح يذكر بالمخرج السياسي الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في بيروت عام 1982، يتم بحسبه السماح لقادة حماس بالخروج أحياء من قطاع غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الموجودين في أسر حماس.

ويشير التقرير إلى انه بالرغم من التهديد والوعيد من قبل المستوى الحكومي بالقضاء على حماس عسكريا وسياسيا ، هذه المرة، إلا أنه مع مرور الوقت فإن تلك المهمة تبدو غير قابلة للتنفيذ في وقت قصير بل ستستغرق سنوات وتستلزم إقامة شريط حدودي وزرع الألغام على امتداده وانتهاج سياسة تصفيات ومداهمات طويلة الأمد ما يحول عمليا عملية القضاء على حماس إلى هدف استراتيجي عوض أن يكون تكتيكيا وهو ما سيستلزم استبدال عناوين أهداف الحرب التي انطلقت غداة هجوم حماس الدموي.

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وعلى ضوء التداعيات الكارثية للمعارك في قطاع غزة المأهول بالسكان والخسائر المدنية الفادحة فضلا عن مقتل الجنود الإسرائيليين في المواجهات البرية على نحو غير متوقع يقول التقرير إنه في إسرائيل وفي المجتمع الدولي، يتم تداول أفكار من شأنها إنهاء الحرب في وقت قصير. 

ويقوم الاقتراح على النظر في إمكانية خروج عناصر الجناح العسكري لحركة حماس من القطاع بموافقة إسرائيل، بمن فيهم قادتها، مقابل حياتهم والإفراج عن جميع المختطفين. وهذا هو نموذج بيروت عام 1982، حين غادر ياسر عرفات إلى تونس في أعقاب عملية "سلامة الجليل" واحتلال الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية. 

وبحسب التقرير فقد أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه الإعجاب بالفكرة وهو بانتظار مزيد من التفاصيل لمراجعتها بشكل أعمق إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار. 

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