هل ستضع واشنطن قوات حفظ سلام أمريكية في غزة؟

رغم توضيح مجلس الأمن القومي عدم وضع هذه القوات إلا أنه لم يستبعد وجود قوات دولية مستقبلية هناك

أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون كيربي أنه لا توجد نية لوضع قوات أمريكية في قطاع غزة كقوة لحفظ السلام، في فترة الحرب أو بعدها.

رغم التوضيح ، إلا أن كيربي لم يستبعد وجود قوات دولية مستقبلية في المنطقة وقال :"نحن نتحدث مع شركائنا في المنطقة عن امكانية وجود دولي مستقيلي في المنطقة, لكن لا يوجد قرار حول ذلك". بخصوص حكم حماس في قطاع غزة قال :"حماس لن يكون الحكم المستقبلي على غزة، لا يمكن العودة لذلك".

وتطرق كيربي أيضا الى الهجمات الإسرائيلية في غزة، وخصوصا الوضع الإنساني فيها:"التقارير تفطر القلب، نحن نعمل جاهدين للتأكد من أن أصدقائنا الإسرائيليين يديرون الحرب مع حرصهم على تجنب خسائر بشرية قدر الإمكان، نتعهد بإدخال الغذاء والمياه لسكان غزة، وخروج المدنيين منها".

تأني تصريحات كيربي حول مستقبل غزة على خلفية تقارير صدرت في الأيام الأخيرة حول محادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن "اليوم ما بعد نهاية الحرب". إضافة الى وضع جنود أمريكيين في المنطقة. حيث تطرقت هذه التقارير الى اقامة حكومة مؤقتة بدعم الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب في هذه النقاشات. على مدار أيام الحرب، يكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ويوضح أنه بعد انتهاء الحرب سيعمل على دفع حل الدولتين.