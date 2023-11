بايدن يدعو إلى "هدنة" إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس

وقال بايدن: “هذا أمر معقد للغاية بالنسبة للإسرائيليين”. "الأمر معقد للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا. ... لقد أيدت حل الدولتين، لقد قمت بذلك منذ البداية. وحقيقة الأمر هي أن حماس منظمة إرهابية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك “هدنة” إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد أن قاطعت متظاهرة خطابه خلال حملته الانتخابية مساء الأربعاء، لتدعوه إلى وقف إطلاق النار. وتتعارض هذه الدعوة مع ادعاء البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تفعله في حربها ضد حماس.

مساء الأربعاء، كان بايدن يتحدث إلى حشد من المؤيدين في حدث انتخابي في مينيابوليس عندما نهضت امرأة وصرخت: “سيدي. سيدي الرئيس، إذا كنت تهتم بالشعب اليهودي، فأنا كحاخام، أحتاج منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار”.

https://twitter.com/i/web/status/1719878467112550891 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

اجتذب وجوده في المدينة أكثر من 1000 متظاهر في مكان غير بعيد عن المكان الذي أقيم فيه حفل جمع التبرعات، وحملوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا قصف الأطفال" و"فلسطين حرة" و"وقف إطلاق النار الآن".

وقال بايدن إنه يتفهم المشاعر التي تحرك المتظاهرة، التي سرعان ما صرخ عليها الآخرون في الغرفة وقاموا بإبعادها. وقال ردا على سؤال، إن التوقف «يعني إعطاء وقت لإخراج السجناء». وأوضح مسؤولو البيت الأبيض في وقت لاحق أنه كان يقصد الرهائن والمساعدات الإنسانية.

https://twitter.com/i/web/status/1719753175102521737 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال بايدن: “هذا أمر معقد للغاية بالنسبة للإسرائيليين”. "الأمر معقد للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا. ... لقد أيدت حل الدولتين، لقد قمت بذلك منذ البداية. وحقيقة الأمر هي أن حماس منظمة إرهابية. وقال إنها منظمة إرهابية تماما.

واجه الرئيس بايدن ضغوطًا متزايدة من جماعات حقوق الإنسان الأمريكية وزملائه من زعماء العالم وحتى الأعضاء الليبراليين في حزبه الديمقراطي، الذين يقولون إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة. وأعمل بايدن من خلال تصريحاته ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنح الفلسطينيين مهلة قصيرة على الأقل للعملية العسكرية في قطاع غزة.

Courtesy: Shachar Yurman وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلتقيان بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 18 أكتوبر 2023

ورفض البيت الأبيض في السابق الدعوة إلى وقف إطلاق النار واستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرارات تفعل ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أشارت أيضًا إلى أن إسرائيل يجب أن تفكر في هدنة إنسانية للسماح للمدنيين بتلقي المساعدات وإطلاق سراح 240 رهينة لدى حماس محتجزين في غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن القوات البرية الإسرائيلية تقدمت بالقرب من مدينة غزة خلال قتال عنيف مع المسلحين. وفي هذه الأثناء، سُمح لمئات الرعايا الأجانب وعشرات الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة بمغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

SAUL LOEB / AFP جيك لو

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في وقت سابق يوم الأربعاء إن سفير بايدن الجديد لدى إسرائيل جيك لو سيتم إيفاده قريبا إلى الشرق الأوسط وسيكلف جزئيا بـ”دعم الجهود الأمريكية لتهيئة الظروف لهدنة إنسانية من أجل معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين جيك لو سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي المهم الذي ظل شاغرا منذ تموز/يوليو عندما ترك توم نايدز الإدارة.

https://twitter.com/i/web/status/1719863994713088331 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ لـ NewsNation يوم الأربعاء بأن إسرائيل "لا تحتاج إلى حث" بغية الاستجابة لدعوات تقديم المزيد من المساعدات لغزة. وأضاف: "نحن نعمل على زيادة الإمدادات الإنسانية إلى غزة في المناطق البعيدة عن حماس في الجزء الجنوبي من غزة".

وأضاف: "عدد حمولات الشاحنات يتضاعف وسوف يرتفع أكثر فأكثر. نحن نقدم المياه. ونقدم أنواعاً أخرى من الإمدادات".