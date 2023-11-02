تقرير: مسؤولون إسرائيليون يزورون مصر لدفع حلول انسانية في غزة

الوفد يضم الجنرال غسان عليان منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية ومسؤولين آخرين

زار منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال غسان عليان، خلال الأيام الماضية مصر مع عدد من المسؤولين الأمنيين بهدف دفع حلول إنسانية فورية وعاجلة لسكان قطاع غزة.

وبحسب النشر في القناة الاسرائيلية "13" إجريت الزيارة هذا الأسبوع بعد أن أوضحت مصر عن عدم استعدادها لاستيعاب لاجئين على أراضيها، وتحاول إسرائيل التحقق من ما يمكن لمصر أن تقوم به، بالإضافة الى إقامة مستشفى ميداني على أراضيها.

كما تطرقت القناة "13" ايضا لقضية دراسة امكانية نقل مرضى من غزة إلى أوروبا من خلال قطار جوي من القطاع ، وهي مبادرة يقودها قادة اوروبيين ويتم تنسيقها مع إسرائيل. وستسمج إسرائيل من جانبها بتحريك العملية وبمفاهيم أخرى يمكن القول إن إسرئيل تدفع عمليات من هذا القبيل. حتى لو لم تكن شريكه بها. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة إن "إخراج الجرحى من المستشفيات سيسمح بالعمل بشكل أفضل ومركز أكثر".