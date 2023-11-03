الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 335 ضابطا وجنديا، وعدد القتلى في غزة يتعدى الـ9 آلاف

اليوم الـ28 من الحرب: الجيش الإسرائيلي يواصل معاركه في قطاع غزة مع يقظة كاملة على الحدود الشّماليّة

في اليوم الـ28 من الحرب يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته جوًا وبرًا وبحرا في قطاع غزة مما أسفر عن مقتل المزيد من القتلى بين الضباط والجنود الإسرائيليين. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن أسماء 4 جنود آخرين قتلوا في الاجتياج البري في غزة ليرتفع مجمل القتلى من الضباط والجنود الى 335.

ومع استمرار الغارات، ارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب إلى 9061، وأكثر من 2000 مفقود.

بالاضافة الى توترات كبيرة في شمال إسرائيل قبيل خطاب نصر الله، تشمل إطلاق صواريخ على الجليل، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات في وقت واحد على عدة مواقع وبلدات حدوديّة كما ونفّذ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق في جنوب لبنان.