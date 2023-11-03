الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 335 ضابطا وجنديا، وعدد القتلى في غزة يتعدى الـ9 آلاف
اليوم الـ28 من الحرب: الجيش الإسرائيلي يواصل معاركه في قطاع غزة مع يقظة كاملة على الحدود الشّماليّة
في اليوم الـ28 من الحرب يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته جوًا وبرًا وبحرا في قطاع غزة مما أسفر عن مقتل المزيد من القتلى بين الضباط والجنود الإسرائيليين. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن أسماء 4 جنود آخرين قتلوا في الاجتياج البري في غزة ليرتفع مجمل القتلى من الضباط والجنود الى 335.
ومع استمرار الغارات، ارتفع عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب إلى 9061، وأكثر من 2000 مفقود.
بالاضافة الى توترات كبيرة في شمال إسرائيل قبيل خطاب نصر الله، تشمل إطلاق صواريخ على الجليل، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات في وقت واحد على عدة مواقع وبلدات حدوديّة كما ونفّذ الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق في جنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدفت موقعا عسكريا في مزارع شبعا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جنديين اثنين، في هجوم نفذ بطائرة بدون طيار على موقع عسكري في مزارع شبعا، على الحدود اللبنانية.
بدأ اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بدأ في مقر وزارة الأمن "الكيريا" بتل أبيب اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يلتقي الاثنان الآن وجهاً لوجه، وسيُعقد لاحقاً اجتماع موسع.
إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم بمسيرة لحزب الله
الجيش الإسرائيلي يكشف عن احتجاز حماس للوقود تحت مستشفى الشفاء، "بدلاً من مساعدة المدنيين"
كشف الجيش الإسرائيلي عن تسجيل لمحادثة مع مسؤول في النظام الصحي في غزة، والذي اعترف بأن حماس تحتفظ بخزانات الوقود في مستشفى الشفاء لأغراض غير مدنية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "في محادثة مع المسؤول، والتي جرت أمس، وتبين مرة أخرى أن حماس تمتلك خزانات الوقود في قطاع غزة وتستخدمها».
تجدد الغارات الاسرائيلية على شمال قطاع غزّة في اليوم السّابع من التوغّل البريّ
28% فقط من الإسرائيليين يرون نتنياهو مناسبا لرئاسة الحكومة
أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 28% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة.
العالم العربي ينتظر خطاب نصرالله: "خوف من انضمام لبنان إلى الحرب"
نشرت شبكة تلفزيون العربية السعودية تقريرًا تحضيرًا لخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تحت عنوان: "كلمة لنصر الله وسط مخاوق من خوض لبنان الحرب"، وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سينضم إلى الحرب. ويحاول استخدام احرب النفسية، ولكن كل الأطراف المعنية تنتظر لترى ماذا سيقول، في الشارع الإسرائيليّ وفي العالم العربي أيضاً.
ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية الى 5
قالت مصادر طبية، إن فلسطينيا قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وكان 4 فلسطينيين قت قُتلوا فجر اليوم الجمعة، إثر قصف مسيرة إسرائيلية مخيم جنين، الذي يتعرض منذ أسابيع لعمليات إسرائيلية متكررة.
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: تمت تصفية قائد كتيبة تل الهوى التابعة لمنظمة حماس؛ وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي المعارك البرية في قطاع غزة
قتلت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، مسترشدة بمعلومات استخباراتية دقيقة من الشاباك، قائد كتيبة تل الهوا، مصطفى دلول الذي لعب دورا مركزيا في سير القتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقام دلول بعدة مناصب في كتيبة ولواء مدينة غزة التابع لمنظمة حماس.
إطلاق سراح آلاف العمال الغزيين الذين اعتقلوا في إسرائيل
تم إطلاق سراح حوالي 3200 عامل من غزة تم اعتقالهم في إسرائيل. ويدعي الفلسطينيون أن هؤلاء هم النشطاء الذين تم اعتقالهم في الضفة الغربية. وشوهدوا اليوم وهم يمرون عبر معبر كرم أبو سالم شرق رفح.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وسيلتقي بلينكن رئيس حكومة الطوارئ الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، كما ويعتزم الوزير الأميركي دعوة إسرائيل بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
مسيرات أميركية تحلق فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين
نحو ألفي متظاهر في باريس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة
احتشد نحو ألفي شخص مساء الخميس في باريس وفق الشرطة للمطالبة بإنهاء "المجزرة في غزّة" وبـ"وقف فوري لإطلاق النار"، خلال تظاهرة سمحت بها السلطات وخرجت بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) وتجمعات سياسية ونقابية.
مقتل ما لا يقل عن 55 من عناصر حزب الله في لبنان منذ بداية الحرب
نشر حزب الله أسماء خمسة مقاتلين آخرين من قتلوا في لبنان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في التنظيم إلى 55 على الأقل، وهو ما اعترف به حزب الله رسميا. وفي ظل التوترات، من المتوقع أن يلقي الأمين العام حسن نصر الله كلمة اليوم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.
تحليق الطائرات الأمريكية بدون طيار في غزة: التركيز على جنوب القطاع بحثاً عن "بوادر الحياة"
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رحلات الاستطلاع التي تقوم بها الطائرات الأمريكية بدون طيار في قطاع غزة، والتي تهدف إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن والبحث عن علامات الحياة ونقل المعلومات إلى الجيش الإسرائيلي، تركز بشكل أساسي على جنوب قطاع غزة، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بعملياته على الأرض في الشمال.
حزب الله في العراق يهدد الولايات المتحدة: الأسبوع المقبل ستبدأ "المرحلة الجديدة" ضد العدو
هددت كتائب حزب الله في العراق، التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، القوات الأمريكية التي تعرضت قواعدها لهجوم في المنطقة في الأسابيع الأخيرة. "في إطار دعم أهلنا في فلسطين وانتقاما الشهداء، الأسبوع المقبل ستبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع العدو وقواعده في المنطقة، مرحلة أوسع وأشد خطورة”.
كتائب القسام: باغتنا قوة إسرائيلية وأجهزنا على 4 جنود
الجيش الإسرائيلي يكشف عن أسماء 4 جنود آخرين قتلوا في الاجتياج البري في غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة) عن مقتل أربعة مقاتلين آخرين في المعارك في شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.