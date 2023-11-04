سيطر جنود الجيش الإسرائيلي على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة، مما يشير إلى تصعيد حاد في الصراع المستمر

في عملية كبيرة أمس، سيطر جنود الجيش الإسرائيلي على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة، مما يشير إلى تصعيد حاد في الصراع المستمر بين إسرائيل والمنظمة المسلحة. وقد أتاح توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة إجراء عمليات بحث شاملة، مما أدى إلى اكتشاف مواد استخباراتية بالغة الأهمية مرتبطة بعمليات حماس.

وتضمنت المواد التي تم الكشف عنها في الموقع مجموعة من الأوامر التشغيلية المرتبطة مباشرة بحماس، وخرائط عملياتية مفصلة، ​​ووسائل اتصال متطورة، وخرائط واسعة النطاق للقيادة والسيطرة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التفاصيل الشخصية لقادة حماس والأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مسلحون كانت من بين الوثائق التي تم العثور عليها.