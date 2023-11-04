التغطية متواصلة : إسرائيل تواصل الهجوم على غزة رغم دعوة الولايات المتحدة إلى "وقف مؤقت" والجيش الإسرائيلي يضرب أهدافًا في لبنان
سيطر جنود الجيش الإسرائيلي على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة، مما يشير إلى تصعيد حاد في الصراع المستمر
في عملية كبيرة أمس، سيطر جنود الجيش الإسرائيلي على معقل عسكري لحركة حماس في شمال غزة، مما يشير إلى تصعيد حاد في الصراع المستمر بين إسرائيل والمنظمة المسلحة. وقد أتاح توغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة إجراء عمليات بحث شاملة، مما أدى إلى اكتشاف مواد استخباراتية بالغة الأهمية مرتبطة بعمليات حماس.
وتضمنت المواد التي تم الكشف عنها في الموقع مجموعة من الأوامر التشغيلية المرتبطة مباشرة بحماس، وخرائط عملياتية مفصلة، ووسائل اتصال متطورة، وخرائط واسعة النطاق للقيادة والسيطرة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن التفاصيل الشخصية لقادة حماس والأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم مسلحون كانت من بين الوثائق التي تم العثور عليها.
الفلسطينيون: نحو 9500 قتيل في غزة منذ بداية الحرب بينهم 3900 طفل
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 9488 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بينهم 3900 طفل.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: "اتجهوا نحو الجنوب، قادة حماس يهتمون بالفعل بحماية أنفسهم"
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة باللغة العربية أن الجيش سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين في قطاع غزة بين الساعة الواحدة بعد الظهر والساعة الرابعة بعد الظهر من أجل التحرك إلى جنوب القطاع.
قطاع غزة: "إذا كنت تهتم بنفسك وبأحبائك، فاتجه جنوبًا وفقًا لتعليماتنا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "كونوا متأكدين أن قادة حماس يهتمون بالفعل بحماية أنفسهم".
موجة من الهجمات في جنوب لبنان، الهدف: مستودعات عسكرية وأهداف عسكرية لحزب الله
يقوم سلاح الجو بتنفيذ موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان رداً على الهجمات السابقة بقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات على المواقع العسكرية على الحدود اللبنانية.
ومن بين أمور أخرى، تهاجم الطائرات الحربية أيضاً المستودعات العسكرية لحزب الله والجيش التابع للمنظمة.
بعد اللقاء مع بلينكن: رئيس وزراء لبنان يتوجه إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري
أفادت تقارير لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وصل إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان ميقاتي التقى في وقت سابق في عمان وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن.
وشدد ميقاتي خلال اللقاء على أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي صدر بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 والذي أدى إلى إخراج حزب الله من حدود إسرائيل.
مدير مستشفى الأطفال في مدينة غزة: "إنهم يطلبون منا الإخلاء ويطالبون بالحماية الدولية"
قال مدير مستشفى "النصر" للأطفال غرب مدينة غزة، "إننا نتلقى رسائل تطالبنا بإخلاء المستشفى في أي لحظة. ونطالب بالحماية الدولية". وبحسب المدير فإن "هناك أطفالاً هنا يعانون من مرض السرطان وحياتهم في خطر داهم لأن الوقود على وشك النفاد".
صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية
تبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود اللبنانية
هاجم حزب الله موقعًا في الجليل الغربي بالقرب من روش هنكارا، وردًا على ذلك رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم اكتشاف عدة قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية في دفورنيت وياكينتون". المناطق ولم تقع إصابات."
رئيس الوزراء اللبناني لبلينكن: ملتزم بقرار الأمم المتحدة الذي أدى إلى إخراج حزب الله من حدود إسرائيل
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لوزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمان، أن البلاد ملتزمة بتنفيذ القرار الأممي 1701 الذي اعتمد بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، وقاد لإخراج حزب الله من حدود إسرائيل، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية اللبنانية.
هجمات على قاعدتين أميركيتين شمال شرقي سوريا
تعرضت قاعدتان أميركيتان شمال شرقي سوريا إلى هجمات، ليل الجمعة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".
والقاعدتان هما خراب جير في الحسكة، وحقل العمر النفطي في دير الزور، ويستخدمهما التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارة الإنذار في إيلات "إنذار كاذب"
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات في إيلات جاءت بسبب إنذار كاذب باكتشاف هدف مشبوه يقترب من الأراضي الإسرائيلية.
تقرير في غزة: أطلقت إسرائيل صاروخا على منزل القيادي في حركة حماس هنية في القطاع
ذكرت إذاعة حماس الأقصى، وهي محطة إذاعية تابعة لحماس، أن إسرائيل أطلقت صاروخاً من طائرة بدون طيار على منزل زعيم حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة. إلا أن هنية نفسه يعيش في قطر وليس في قطاع غزة.
تقرير: بلينكن التقى رئيس وزراء لبنان
التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة الأردنية عمان. ذكرت ذلك شبكة سي إن إن.
ويأتي اللقاء بين بلينكن وميقاتي بعد يوم من توجيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رسالة إلى الولايات المتحدة في كلمته. إنهم لا يخيفوننا ونحن جاهزون حتى في مواجهة البوارج"
الولايات المتحدة الأمريكية: منع البنتاغون كبار المسؤولين العسكريين من السفر إلى إسرائيل
لن يسمح البنتاغون لكبار المسؤولين العسكريين بالسفر إلى إسرائيل، وسيشجع أيضًا أعضاء الكونجرس الأمريكي على تجنب زيارة البلاد، وسط الحرب ضد حماس في غزة. وذلك بحسب مذكرة نشرتها وسائل إعلام أميركية، وافق على فحواها مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على سيارة الإسعاف في غزة: "أنا مصدوم"
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم على سيارة الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث كانت فرقة تابعة لحماس تتنقل.
وقال غوتيريش: "أنا مصدوم، صور الجثث الملقاة في الشارع مفجعة". وقالت وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حركة حماس، إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 26 آخرون.
وأكدت إسرائيل أن سلاح الجو هو الذي نفذ الهجوم، وأوضحت: "حماس استخدمته، ونحن نعلم أنها تستخدم سيارات الإسعاف لنقل المسلحين والأسلحة".
الجيش الإسرائيلي: العملية البرية مستمرة.
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا صباح السبت، قال فيه: "خلال اليوم الماضي، كانت هناك محاولات عديدة لشن هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي من فتحات الأنفاق والمجمعات العسكرية في شمال قطاع غزة. وعملت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وقتلت المسلحبن، وعثرت على أسلحة لحماس". واكتشفت فتحات أنفاق كانت تستخدم لأغراض عدائية".
الهلال الأحمر الفلسطيني يدين القصف الإسرائيلي على قافلة سيارات الإسعاف في غزة
أدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف القوات الإسرائيلية لقافلة سيارات الإسعاف في غزة أمس الجمعة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها في وقت مبكر من اليوم السبت إن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها أصيبت "بصاروخ أطلقته القوات الإسرائيلية" على بعد حوالي مترين من مدخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة.