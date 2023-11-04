رئيس الموساد السابق يوسي كوهين يرفض الانتقادات الموجهة لقطر

يشارك رئيس الموساد السابق في المحادثات التي تجري في قطر بهدف اعادة المختطفين والمفقودين الإسرائيليين

أطلق رئيس الموساد السابق يوسي كوهين تصريحا مفاجئا يرتبط بقطر، حيث قال إن الدوحة هي الوسيط الأكثر فعالية بيننا وبين حماس ورفض الانتقادات الموجهة لها دوليا ومن إسرائيل.

وقال كوهين خلال كلمة له أمام نشطاء منظمة البوندز في ألمانيا :"هذا ليس الوقت لتوجية الانتقادات إلى الوسيط الفعال لدينا" وأضاف :"إن أردنا إعادة المختطفين من غزة، قطر هي الوحيدة القادرة على ذلك، ولذلك أجري معها محادثات، كنت هناك الأسبوع الماضي وأنا أفترض أن رؤساء أجهزة أخرى في إسرائيل سيزورونها مجددا".

ونشرت هيئة البث الرسمية "كان" أمس تسجيلا صوتيا لحديث بين كوهين وعائلات المختطفين والمفقودين قال خلالها كوهين لممثلي العائلات أن هناك محادثات متواصلة مع حماس طيلة الوقت لإطلاق سراح المختطفين عن طريق طرف ثالث.

ولفت رئيس الموساد أمام العائلات إلى أنه يجري اجتماعات مع جهات في الشرق الأوسط، وطالبهم بالحفاظ على رسالة أنه سيتم إطلاق سراح الجميع ولن يتم الاستسلام الى تلاعب حماس. وردا على طلب العائلات التي طلبت إجابة، تحدث كوهين عن مفوض الأسرى والمفقودين جال هيرش- قائلا :"إنه يتولى المنصب، وأنا أدعمه بما يمكنه القيام به، انا أساعده، قلت له، أنا تحت خدمتك، انا اتيح له قيادة الأمر بصورة كاملة".

ويشار الى أن كوهين أجرى الأسبوع الماضي اتصالات في قطر حول جهود الوساطة لابرام صفقة تبادل أسرى.