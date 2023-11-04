تركيا تعلن استدعاء سفيرها في إسرائيل؛ أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا الحديث معه

أعلنت تركيا السبت استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة

أعلنت تركيا السبت استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم (السبت). وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل القرار إن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكن أن نتحدث معه".

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها بصدد استدعاء السفير شاكر أوزكان تورونلار "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار".

وجاءت كلمات أردوغان بعد أسبوع من إعلان إسرائيل أنها "تعيد تقييم" علاقاتها مع أنقرة، بسبب الخطاب القاسي لرئيسها، الذي قال خلال مسيرة دعم في غزة إن حماس ليست منظمة إرهابية، بل ووصف مقاتليها بـ "المقاومين من أجل الحرية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الأردن وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي عن إعادة سفرائها من إسرائيل للتشاور. وتجدر الإشارة إلى أنه تم نقل سفير إسرائيل لدى الأردن وموظفي السفارة إلى إسرائيل فور اندلاع الحرب، بعد اندلاع مظاهرات شديدة في عمان بالقرب من مبنى السفارة، ودعوة حشد غاضب للاعتداء على موظفي السفارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليئور هايت، عن الخطوة التي اتخذتها بوليفيا وكولومبيا وتشيلي: "من بين ضحايا الهجوم الذي نفذته حماس مواطنون أيضًا من كولومبيا وتشيلي ودول أخرى من أمريكا اللاتينية. وينبغي عليهم أن يفهموا ذلك وأن لا تنحاز إلى فنزويلا وإيران اللتين تقدمان الدعم لمنظمة حماس".