وزير الأمن الإسرائيلي غالانت: حماس تتلقى ضربات قوية منا وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه

رئيس الأركان الإسرائيلي يتفقد قواته في قطاع غزة

أجرى وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانت مراجعة أمنية تعهد خلالها بما يلي: "سوف نصل إلى يحيى السنوار ونقضي عليه. إذا وصل إليه سكان غزة قبلنا - فهذا سيختصر الحرب".

أجرى وزير الأمن يوآف غالانت عرضا أمنيا للجمهور مساء اليوم (السبت)، تناول فيه استمرار الحرب في غزة والحدود الشمالية. وخلال يوم السبت، زار غالانت الجبهة الشمالية والجنوبية، حيث أجرى تقييمات للوضع مع قادة الجيش الإسرائيلي، وحيث تم عرضه أيضًا على نشاط القوات والاستعدادات لمواصلة القتال.

وذكر غالانت في بيانه أنه: "تم بالفعل القضاء على 12 من مقاتلي حماس. سوف نصل إلى كل فرد في سلسلة القيادة والمقاتلين في الميدان. إن منظمة حماس لا تعرف الحدود، وما تعرض له سكان إسرائيل بالفعل في 7 أكتوبر قيادة حماس مسؤولة عنه . وسنصل اليهم وسنصل الى يحيى السنوار ونقضي عليهما. وأقول أيضًا لسكان غزة إذا سبقتمونا إلى يحيى السنوار، فهذا سيختصر الحرب".

وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت إسرائيل ان السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، ومحمد ضيف، الخبير العسكري في الحركة والذي يعتبر قائد أركان حماس، هما أهم هدفين لجيشها في الحرب.

وقالت مصادر أمنية اسرائيلية إن السنوار والضيف موجودان الآن وسط شبكة من الأنفاق بنيت خصيصا ضد حملة القصف التي تشنها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلو حماس في 7 تشرين الاول/أكتوبر على القواعد العسكرية والتجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وتعهد غالانت وقال: "في نهاية الحرب، لن يكون هناك مزيد من حماس في غزة ولن يكون هناك أي تهديد أمني من قطاع غزة لإسرائيل، وستكون لإسرائيل حرية العمل الكاملة لتنفيذ أي عمل تقوم به في القطاع".

وقال غالانت: لا نية للدخول في حرب مع حزب الله ولكن إذا قام نصر الله بخطأ السنوار فستكون العواقب وخيمة على لبنان.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي (في الوسط) في غزة

تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قوات داخل قطاع غزة السبت، وفق ما افاد المتحدث العسكري، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس قبل أربعة أسابيع.

وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي لتقييم الوضع مع المقاتلين داخل قطاع غزة لرفع معنوياتهم وقال: "لقد حدثت أشياء فظيعة يوم السبت قبل أربعة أسابيع - وهي تسير معنا. أنا أفهم أن الأمر معقد للغاية.ولكنني فخور بكم وسننتصر حتمًا في نهاية هذه الحرب".