إضافة لقطر ومصر، دور لبناني بالوساطة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة

مسؤول لبناني سابق بطلب أمريكي يجري مباحثات مع مسؤولين من حماس في اطار المفاوضات للافراج عن المختطفين الاسرائيليين

اللواء عباس ابراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، يجري اتصالات للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة، وذكرت القناة الاسرائيلية "12" أن ابراهيم الذي لديه علاقات واسعة مع حزب الله، يجري محادثات مع مسؤول حماس رازي حمد، الذي وصل الى لبنان من القطاع قبل الهجوم المباغت.

قناة المحادثات والاتصالات الجديدة التي يديرها إبراهيم فتحت بعد طلب من الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتين، الذي كان وسيطا بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، ابراهيم على علاقة مع رازي حمد، والذي ترك غزة الى لبنان قبل شهرين بأوامر من يحيى السنوار.حمد وصل إلى لبنان معتقدا أنه سيكون قادر على التحرك من هناك لمواضيع تتعلق بحماس.

وبحسب التقرير، قال مصدر أمريكي أن حماس نقلت قائمة جزئية للمختطفين الذين تحتجزهم في القطاع. ووفقا للمصدر، ايضا حماس لا تعرف أين جميع المختطفين. كما تطالب حماس بصفقة تبادل مقابل هدنة لخمسة أيام إضافة الى الإفراج عن سجناء أمنيين.