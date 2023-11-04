English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

إضافة لقطر ومصر، دور لبناني بالوساطة للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة

i24NEWS

دقيقة 3
مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن 240 رهينة تحتجزهم حماس، 4 نوفمبر 2023
Avshalom Sassoni/Flash90مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن 240 رهينة تحتجزهم حماس، 4 نوفمبر 2023

مسؤول لبناني سابق بطلب أمريكي يجري مباحثات مع مسؤولين من حماس في اطار المفاوضات للافراج عن المختطفين الاسرائيليين

اللواء عباس ابراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، يجري اتصالات للإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة، وذكرت القناة الاسرائيلية "12" أن ابراهيم الذي لديه علاقات واسعة مع حزب الله، يجري محادثات مع مسؤول حماس رازي حمد، الذي وصل الى لبنان من القطاع قبل الهجوم المباغت. 

Video poster

قناة المحادثات والاتصالات الجديدة التي يديرها إبراهيم فتحت بعد طلب من الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتين، الذي كان وسيطا بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، ابراهيم على علاقة مع رازي حمد، والذي ترك غزة الى لبنان قبل شهرين بأوامر من يحيى السنوار.حمد وصل إلى لبنان معتقدا أنه سيكون قادر على التحرك من هناك لمواضيع تتعلق بحماس. 

وبحسب التقرير، قال مصدر أمريكي أن حماس نقلت قائمة جزئية للمختطفين الذين تحتجزهم في القطاع. ووفقا للمصدر، ايضا حماس لا تعرف أين جميع المختطفين. كما تطالب حماس بصفقة تبادل مقابل هدنة لخمسة أيام إضافة الى الإفراج عن سجناء أمنيين. 

ANWAR AMRO / AFP
ANWAR AMRO / AFPرئيس جهاز الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، يتحدث خلال مقابلة في مكتبه بالعاصمة بيروت، 22 يوليو، 2020.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق