التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 2,500 هدف لحماس منذ بدء العملية البرية ويفتح ممرا لإخلاء المدنيين جنوب وادي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن إنشاء ممر آمن لسكان شمال القطاع للانتقال جنوبًا، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا

تدخل إسرائيل اليوم الثلاثين للحرب في قطاع غزة ماضية بالعملية البرية المدمجة بغطاء جوي وبايدن يؤكد التقدم في المحادثات لوقف إنساني مؤقت وسط تقارير فلسطينية عن استهداف مخيم المغازي للاجئين، ومهاجمة خزان رئيس للمياه فيما تتواصل المناوشات على الجبهة الشمالية.

اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر إثر هجوم حماس الدموي المفاجئ الذي خلف 1400 قتيل و5134 مصابا و241 رهينة. وتواجه إسرائيل حربا على عدة جبهات فيما ينصب التركيز أساسا على جبهة غزة للقضاء على حماس وإعادة المخطوفين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن إسرائيل ستعيد فتح ممر لإخلاء للمدنيين في غزة اليوم الأحد، حيث سيسمح الجيش بالتحرك جنوبا عبر شارع صلاح الدين بين الساعة 10 صباحا و2 بعد الظهر. ودعا أدرعي، على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا)، المدنيين إلى "استغلال الفرصة الثانية للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة" واتباع تعليمات جيش الدفاع الإسرائيلي".

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