التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 2,500 هدف لحماس منذ بدء العملية البرية ويفتح ممرا لإخلاء المدنيين جنوب وادي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن إنشاء ممر آمن لسكان شمال القطاع للانتقال جنوبًا، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا
تدخل إسرائيل اليوم الثلاثين للحرب في قطاع غزة ماضية بالعملية البرية المدمجة بغطاء جوي وبايدن يؤكد التقدم في المحادثات لوقف إنساني مؤقت وسط تقارير فلسطينية عن استهداف مخيم المغازي للاجئين، ومهاجمة خزان رئيس للمياه فيما تتواصل المناوشات على الجبهة الشمالية.
اندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من اكتوبر إثر هجوم حماس الدموي المفاجئ الذي خلف 1400 قتيل و5134 مصابا و241 رهينة. وتواجه إسرائيل حربا على عدة جبهات فيما ينصب التركيز أساسا على جبهة غزة للقضاء على حماس وإعادة المخطوفين.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن إسرائيل ستعيد فتح ممر لإخلاء للمدنيين في غزة اليوم الأحد، حيث سيسمح الجيش بالتحرك جنوبا عبر شارع صلاح الدين بين الساعة 10 صباحا و2 بعد الظهر. ودعا أدرعي، على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا)، المدنيين إلى "استغلال الفرصة الثانية للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة" واتباع تعليمات جيش الدفاع الإسرائيلي".
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صافرات الإنذار تدوي في البلدات الحدودية مع قطاع غزة جنوبي إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يطلق صاروخا لاعتراض هدف مشبوه تم رصده ينطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
إسرائيل تدعو أعضاء البرلمانات حول العالم لمشاهدة الفيلم التوثيقي لفظائع 7 اكتوبر
وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين موظفي السفارات الإسرائيلية حول العالم بعرض فيلم يوثق الفظائع التي قام بها عناصر الفصائل الفلسطينية الذين تسللوا في هجوم مشترك على البلدات الجنوبية عبر الجو والبر مخلفين أحد أكثر الاعتداءات كارثية على إسرائيل منذ إقامتها وهو ما دفع وزير الأمن يوآف غالانت إلى وصف الحرب الحالية على أنها حرب استقلال ثانية.
وسيجري بث الفيلم الذي يظهر المذابح التي ارتكبتها حماس ضد النساء والأطفال وعائلات بأكملها، في البرلمانات، وأمام ممثلي وسائل الإعلام الكبرى والمؤثرة بالتعاون مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
تم عرض الفيلم حتى الآن في واشنطن وبرلين ولندن وطوكيو.
تشاد تسحب المسؤول عن سفارتها في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة
أعادت تشاد المسؤول عن سفارتها في إسرائيل للتشاور على ضوء الأحداث في قطاع غزة. وأدانت نجامينا ما وصفته بـ"خسارة أرواح العديد من المدنيين الأبرياء في غزة"، ودعت إلى "وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى حل مستقر للقضية الفلسطينية".
دفعت الحرب في قطاع غزة عددا من الدول إلى سحب سفرائها وممثليها من إسرائيل على ضوء عدم موافقة الأخيرة لأي وقف للحرب في القطاع من شأنه أن يمنح حماس الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها، علما أن تشاد هي الدولة السابعة التي تعيد سفيرها للتشاور بعد تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن والبحرين.
صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود مع لبنان
تقرير: الوفد الإسرائيلي زار القاهرة للتباحث في حل لدخول الوقود إلى قطاع غزة
قال مسؤول مصري لصحيفة "العربي الجديد" إن زيارة الوفد الإسرائيلي للقاهرة الأربعاء، برئاسة منسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة الرائد غسان عليان، تمت بهدف النظر في مسألة التوصل إلى حل وسط بخصوص إدخال كمية محدودة من الوقود إلى قطاع غزة لسد احتياجات المستشفيات، دون وصوله إلى حماس.
وأضاف المصدر أنه "من المحتمل أن تكون الخطوة ناجمة عن ضغوط على الإدارة الأميركية التي تواجه اتهامات بأنها تعطي "الضوء الأخضر لإسرائيل" للمضي في الحرب في القطاع.
بلينكن ينطلق من من رام الله إلى بغداد في مسعى لمنع اتساع رقعة الحرب
من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله ليتوجه بعدها إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء العراقي، للتباحث في الهجمات التي تنفذها الميليشيات العراقية على القوات الأمريكية في العراق وسوريا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلية جالي تساهال.
الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 2500 هدف في قطاع غزة منذ بدء العمليات البرية في القطاع
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها للقضاء على عناصر حماس من خلال الالتحام في معارك وجهاً لوجه وتوجيه الطائرات لتدمير البنى التحتية ومستودعات الأسلحة ونقاط المراقبة ومقار العمليات التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة.
وجهت القوات الليلة الماضية طائرة لمهاجمة مجمع عسكري تابع لمنظمة حماس يضم مقر عمليات ونقاط مراقبة وبنى تحتية أخرى. وفي العمليات المشتركة للقوات البرية والجوية في قطاع غزة، تم حتى الآن قصف أكثر من 2500 هدف.
وزارة الصحة في قطاع غزة: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو مئة آخرين في قصف إسرائيلي طال أمس السبت مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل على حدود غزة
إصابة أربعة من ضباط الشرطة بجروح جراء إطلاق متظاهرين مؤيدين لفلسطين الألعاب النارية على الحشد في لندن
تظاهر عشرات الآلاف في لندن دعماً لوقف إطلاق النار في غزة. أبلغت سكوتلاند يارد عن اعتقال 29 مشاركًا.
حماس تزعم أنها استهدفت الجيش الإسرائيلي بالقنابل في جنين بالضفة الغربية
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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إنشاء ممر آمن لسكان شمال القطاع للانتقال جنوبًا، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا