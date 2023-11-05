نتنياهو يعلق عمل وزير اقترح أن تستخدم إسرائيل السلاح النووي ضد حماس في غزة

دعا الوزير الياهو من عوتسما يهوديت إلى استخدام القوة الباطشة وغير المتناسبة لتلقين حماس درسا بأن "الإرهاب لا يجدي" مشيرا إلى أن ”أي عاقل يدرك أن الحديث عن قنبلة ذرية هو تعبير مجازي

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قراره تعليق مشاركة الوزير عميحاي الياهو (من حزب عوتسما يهوديت) حتى إشعار آخر في اجتماعات الحكومة على إثر تصريحاته حول القتال في غزة.

ودعا الياهو إلى استخدام القوة الباطشة وغير المتناسبة لتلقين حماس درسا بأن "الإرهاب لا يجدي" مشيرا إلى أن ”أي عاقل يدرك أن الحديث عن قنبلة ذرية هو تعبير مجازي. لكن يجب استخدام قوة هائلة وغير متناسبة ضد الإرهاب في قطاع غزة حتى يدرك النازيون أن الإرهاب غير مجدٍ. وتابع "من الواضح أن إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين".

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من جانبه أوضح نتنياهو أن "كلام الوزير عميحاي الياهو منفصل عن الواقع. إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفق أعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

جاءت تصريحات نتنياهو عقب توجه عائلات المخطوفين والمفقودين إلى رئيس الوزراء الذين أثار حفيظتهم كلام الوزير عميحاي الياهو.

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وقالت عائلات المخطوفين والمفقودين في توجهها لرئيس الوزراء إن "البيان صادم ويتعارض مع كل مبدأ من مبادئ الأخلاق والضمير اليهودي والإسرائيلي. ونطالب رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي وزير يسعى للمساس بالمخطوفين والمفقودين".

وأضاف ذوو المخطوفين "اليوم وزير في حكومة إسرائيل يدعو إلى قتل جميع المختطفين والمفقودين يجب أن يدفع الثمن. الوزير إلياهو يلقي بظلاله الثقيلة على نوايا الحكومة فيما يتعلق بخطة العمل لعودة جميع المخطوفين والمفقودين الأشخاص".

وطالب مقر العائلات "رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية ضد أي وزير ينادي بالمس بالمختطفين والمفقودين".

وأفاد وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير أنه استفسر مع الوزير عن صحة أقواله وأكد له الأخير أن "كلامه جاء على سبيل الاستعارة".

وكان الوزير عن عوتسما يهوديت قد قال في حديث إذاعي مجيبا على سؤال حول احتمال تعرض المختطفين للأذى: "في الحرب تُدفع الأثمان، لماذا نعتبر أن حياة المختطفين أغلى من حياة الجنود الذين قد تُسفك دماؤهم في الحرب؟.

أما رئيس المعارضة يائير لابيد فسارع إلى دعوة نتنياهو إلى إقالة الوزير فورا وعقب قائلا: "تصريح صادم ومجنون، يجب على نتنياهو إقالته هذا الصباح".