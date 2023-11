نتنياهو يعلق عمل وزير اقترح أن تستخدم إسرائيل السلاح النووي ضد حماس في غزة

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن قراره تعليق مشاركة الوزير عميحاي الياهو (من حزب عوتسما يهوديت) حتى إشعار آخر في اجتماعات الحكومة على إثر تصريحاته حول القتال في غزة.

ودعا الياهو إلى استخدام القوة الباطشة وغير المتناسبة لتلقين حماس درسا بأن "الإرهاب لا يجدي" مشيرا إلى أن ”أي عاقل يدرك أن الحديث عن قنبلة ذرية هو تعبير مجازي. لكن يجب استخدام قوة هائلة وغير متناسبة ضد الإرهاب في قطاع غزة حتى يدرك النازيون أن الإرهاب غير مجدٍ. وتابع "من الواضح أن إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين".