عباس يدين أمام بلينكن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"

امتنعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن تأييد وقف إطلاق النار وأعربت بدلا من ذلك عن دعمها لهدف إسرائيل المتمثل في تفكيك مقاتلي حماس

قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة غير معلنة إلى رام الله في الضفة الغربية يوم الأحد، حيث التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وسط قتال عنيف مستمر في غزة.

ووصل بلينكن إلى رام الله وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد يوم واحد من اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب في الأردن الذين عبروا عن غضبهم إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة.

شدد بلينكن خلال زيارته على أهمية عدم تهجير الفلسطينيين قسراً في غزة. وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد أنه "يجب ألا يتم تهجير الفلسطينيين في غزة قسراً".

من جانبه أدان الرئيس الفلسطيني أمام ضيفه الأميركي ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وناقش بلينكن وعباس الحاجة الملحة لمعالجة العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي شهد تصاعدا مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن تأييد وقف إطلاق النار وأعربت بدلا من ذلك عن دعمها لهدف إسرائيل المتمثل في تفكيك مقاتلي حماس.

PPO / AFP وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية في 5 نوفمبر 2023

نفذت حماس الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز 240 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وكان بلينكن قد أكد في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية يجب أن تستعيد السيطرة على غزة، على الرغم من أنها تتمتع حاليًا بحكم ذاتي محدود في أجزاء من الضفة الغربية.