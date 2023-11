الجيش الإسرائيلي وحزب الله يواصلان تبادل إطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله "في عمق لبنان". بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه المناطق القريبة من بلدتي أفيفيم ومالكيا الشماليتين، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي تجاه مصادر النيران.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه X (تويتر سابقًا) أنه "تم اكتشاف طائرة بدون طيار تقترب من الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، عندما "اعترض نظام المراقبة بنجاح عمق الأراضي اللبنانية". وتشير التقارير إلى تعرض شاحنة في يفتاح شمال إسرائيل للقصف بنيران مضادة للدبابات وردت القوات الإسرائيلية بمهاجمة مصدر النيران في جنوب لبنان. وتم الإبلاغ عن إصابة سائق الشاحنة في الحادث.