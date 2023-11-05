الجيش الإسرائيلي وحزب الله يواصلان تبادل إطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية

في وقت سابق من يوم السبت، شنت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي غارات جوية على طول الحدود مع لبنان، حيث هاجم حزب الله عدة مواقع للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك موقع أصيب بصاروخين كبيرين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه اعترض طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله "في عمق لبنان". بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه المناطق القريبة من بلدتي أفيفيم ومالكيا الشماليتين، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي تجاه مصادر النيران.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه X (تويتر سابقًا) أنه "تم اكتشاف طائرة بدون طيار تقترب من الأراضي الإسرائيلية من لبنان"، عندما "اعترض نظام المراقبة بنجاح عمق الأراضي اللبنانية". وتشير التقارير إلى تعرض شاحنة في يفتاح شمال إسرائيل للقصف بنيران مضادة للدبابات وردت القوات الإسرائيلية بمهاجمة مصدر النيران في جنوب لبنان. وتم الإبلاغ عن إصابة سائق الشاحنة في الحادث.

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في وقت سابق من يوم السبت، شنت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي غارات جوية على طول الحدود مع لبنان، حيث هاجم حزب الله عدة مواقع للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك موقع أصيب بصاروخين كبيرين.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي قال فيه زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله إن مجموعته منخرطة بالفعل في قتال غير مسبوق على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهدد بمزيد من التصعيد مع قرب انقضاء شهر كامل على الحرب الإسرائيلية في غزة مع حماس، حليفة حزب الله.

Ayal Margolin/Flash90 وحدة مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار باتجاه لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل.

وأعلن الأمين العام لحزب الله أن "الحزب مستعد لكل السيناريوهات، ويمكننا اللجوء إليها في أي وقت". في الوقت نفسه، أشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي، بحسب قوله، كان "عملية فلسطينية 100% نفذها فلسطينيون من أجل القضية الفلسطينية، ولا علاقة لها بأي قضايا إقليمية".

AFP الناس يتجمعون في ساحة الإمام الحسين في طهران، خلال الخطاب المتلفز للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، 3 نوفمبر 2023.

وتزايد تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبدأ حزب الله باستهداف المواقع الإسرائيلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول في مرتفعات الجولان.