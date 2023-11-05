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قائد الجيش الإسرائيلي هاليفي عن الجبهة الشمالية:"مستعدون كل الوقت الى الانتقال للهجوم"

i24NEWS

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رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ هرتسي هاليفي
Tsahalرئيس أركان الجيش الإسرائيليّ هرتسي هاليفي

جاءت تصريحات قائد الجيش الاسرائيلي خلال كلمة له في القيادة الشمالية

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي في كلمة له اليوم في القيادة الشمالية الى احتمال تصعيد حاد على الجبهة الشمالية أمام حزب الله. 

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وأشار في تصريحاته :"لدينا هدف محدد وهو استعادة وضع أمني أفضل بكثير على الحدود، ليس فقط في غلاف غزة، ونحن نفهم جيدا ونسمع كثيرا أيضا مع هي المشاعر السائدة بين السكان في الشمال، نحن مستعدون كل الوقت الى الانتقال الى الهجوم في الشمال، نحن نفهم أن هذا ممكن أن يحدث، نحن نثق بكم كثيرا بأن الدفاع هنا قوي، نحن نثق بكم كثيرا". 

وأضاف :"أعرف أن الروح المعنوية قوية جدا، أنا أعرف ان هناك أشخاصا لديهم طموحات تصل حتى السماء، انا أؤمن بكم جدا، أنا اعتقد أن تشكيل الاحتياط كان واضحا في السابق، لكن هذا ملموس جدا، وحب كبير لدولة إسرائيل". 

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