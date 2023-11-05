ما هي خطة نتنياهو بعد "سيطرة إسرائيل أمنيا على قطاع غزة"؟

بدأت الحكومة الإسرائيلية تحديد الخطوط العريضة لليوم بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الحكومة الإسرائيلية بدأت رسم الخطوط العريضة لليوم بعد انتهاء الحرب التي تهدف للتوصل الى سيطرة أمنية على قطاغ غزة، رغم الضغوطات الأمريكية المستمرة التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية، تحاول الحكومة الإسرائيلية تأجيل النقاش بشأن الخطوات المتوقعة، الا أنه حاليا يضعون عدة خطوط عريضة توجيهية بينها السيطرة الأمنية على القطاع، زيادة عدد الجيش وميزانية الأمن.

لهذه الخطوات التي يجري تشكيلها من المتوقع أن تكون تأثيرات عسكرية، سياسية واقتصادية، وتحظى بدعم الوزير بيني غانتس ووزير الأمن يوآف غالانت الذين يرغبان بالاستمرار بسيطرة أمنية مستقبلية على قطاغ غزة. مسؤول أمني آخر صرح اليوم :"إنه يرى أنه لن تكون لإسرائيل مسؤولية أمنية عليا في غزة".

في المقابل، تعتقد القيادة الإسرائيلية أن حزب الله يرغب بتجنب حرب شاملة- لكنه يريد استمرار المناوشات مع إسرائيل على الحدود، الهدف المركزي لإسرائيل هو منع الحرب على جبهتين في نفس الوقت، في الشمال وفي غزة. ومع ذلك، قال رئيس الأركان هيرتسي هاليفي للجنود في القيادة الشمالية اليوم إن الجيش الإسرائيلي "مستعد في أي لحظة للتحرك لشن هجوم في الشمال".