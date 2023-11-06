سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

وبحسب التقرير عاني المستشفى الميداني من نقص بالمساعدات الطبية بسبب ظروف الحرب

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله عبر حسابة في منصة "اكس" أن سلاح الجو التابع للمملكة الاردنية قام بإنزال مساعدة طبية عاجلة الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وقال :"هذا واجبنا لإخوتنا وأخواتنا المصابين في الحرب بغزة، دائما سنكون الى جانب إخوتنا الفلسطينيين".

https://twitter.com/i/web/status/1721301529389379666 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني بإسقاط مساعدات طبية بالمظلات الى المستشفى الميداني في غزة، والذي كانت إمدادته على وشك النفاذ بسبب تأخر ايصال المساعدات عن طريق معبر رفح".

وذكر التقرير في قناة العربية السعودية أن "المستشفى الذي أقيم في عام 2009 يواجه ظروف عمل صعبة بسبب نقص الامدادات والقصف الإسرائيلي". وأفادت أن المستشفى توقف عن العمل بسبب الانفجارات في المنطقة التي يقع فيها وإغلاق الطرق المؤدية اليه.