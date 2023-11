سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله عبر حسابة في منصة "اكس" أن سلاح الجو التابع للمملكة الاردنية قام بإنزال مساعدة طبية عاجلة الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وقال :"هذا واجبنا لإخوتنا وأخواتنا المصابين في الحرب بغزة، دائما سنكون الى جانب إخوتنا الفلسطينيين".

