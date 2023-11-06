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سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

i24NEWS

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صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 1 مارس 2022 تظهر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، يلتقي بمسؤولين عسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
Jordanian Royal Palace / AFPصورة نشرها القصر الملكي الأردني في 1 مارس 2022 تظهر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ، يلتقي بمسؤولين عسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وبحسب التقرير عاني المستشفى الميداني من نقص بالمساعدات الطبية بسبب ظروف الحرب

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله عبر حسابة في منصة "اكس" أن سلاح الجو التابع للمملكة الاردنية قام بإنزال مساعدة طبية عاجلة الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وقال :"هذا واجبنا لإخوتنا وأخواتنا المصابين في الحرب بغزة، دائما سنكون الى جانب إخوتنا الفلسطينيين". 

https://twitter.com/i/web/status/1721301529389379666

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني بإسقاط مساعدات طبية بالمظلات الى المستشفى الميداني في غزة، والذي كانت إمدادته على وشك النفاذ بسبب تأخر ايصال المساعدات عن طريق معبر رفح". 

وذكر التقرير في قناة العربية السعودية أن "المستشفى الذي أقيم في عام 2009 يواجه ظروف عمل صعبة بسبب نقص الامدادات والقصف الإسرائيلي". وأفادت أن المستشفى توقف عن العمل بسبب الانفجارات في المنطقة التي يقع فيها وإغلاق الطرق المؤدية اليه. 

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