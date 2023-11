اعتقل الجيش الإسرائيلي الطالبة الفلسطينية عهد التميمي الليلة بسبب منشور تحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كتبت التميمي البالغة من العمر 22 عامًا: "رسالتنا إلى جحافل المستوطنين - نحن ننتظركم في جميع مدن الضفة الغربية، سوف نذبحكم وسوف تقولون أن ما فعله هتلر بكم كان مزحة."

