تدخل الحرب في قطاع غزة يومها الحادي والثلاثين وقد تمكن الجيش الإسرائيلي من شطر غزة وتطويقها بغية إحكام الطوق على مسلحي حماس ووسط ارتفاع عدد الجنود القتلى في العملية البرية وتسخين الجبهة الشمالية

تدخل الحرب في قطاع غزة يومها الحادي والثلاثين وقد تمكن الجيش الإسرائيلي من شطر غزة وتطويقها بغية إحكام الطوق على مسلحي حماس ووسط ارتفاع عدد الجنود القتلى في العملية البرية إلى 34 وتسخين الجبهة الشمالية الحدودية مع جنوب لبنان ومحاولات أميركية لخفض لهيب الحرب خصوصا بعد زيارة أولى من نوعها إلى أنقرة منذ اندلاع الحرب بعد هجوم حماس المفاجئ الذي أسفر عن ما يزيد عن 1400 قتيل و241 رهينة و5134 مصاب.

وفي عملية لافتة أعلن العاهل الأردني عن عملية إنزال جوي لصالح مستشفى ميداني أوشكت معداته على النفاد مع استمرار الحرب والحصار على غزة.

وقامت الأمم المتحدة بترحيل 88 من موظفي وكالة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الذين قُتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وهذا هو أعلى عدد من القتلى من بين "وفيات الأمم المتحدة التي يتم تسجيلها على الإطلاق في صراع واحد"، وفقاً لبيان مشترك من وكالات الأمم المتحدة الكبرى.

كما دعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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