مخاوف أميركية من انفجار الأوضاع في مصر مع تزايد الضغط الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين إلى سيناء

تم التأكيد في التقرير على أنه بالرغم من تحفظات الغرب والمعارضة من جانب مصر والفلسطينيين لفكرة ترحيلهم إلى سيناء، يواصل السياسيون داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل الترويج لها

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية عن ضغوط تمارسها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة خلف الكواليس في محاولة لحشد الدعم الدولي لمقترح إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، بشكل مؤقت حتى نهاية الحرب ضد حماس، حسبما جاء في تقرير لواينت الإثنين.

وعوّمت الحرب في قطاع غزة مسألة إخراج الفلسطينين من القطاع وإفساح المجال لهم بالإقامة في رفح المصرية بشكل مؤقت وسط تأكيدات مصرية برفض الفكرة من أساسها خشية جرها إلى حرب مع إسرائيل يشعلها الفلسطينيون أنفسهم، علما أنه عُرض على مصر في مقابل ذلك محو ديونها لصندوق النقد الدولي.

وتقول إسرائيل في محادثاتها مع أطراف دولية إن الفكرة بجوهرها هي مبادرة إنسانية تهدف إلى تقليص المخاطر على حياة السكان في القطاع. لكن بريطانيا والولايات المتحدة أعربت عن تخوفها من فكرة تحول الإقامة المؤقتة إلى ثابتة هذا فضلا عن مخاوف من أن تؤثر تلك الخطوة على الاستقرار الداخلي للأوضاع في مصر.

MOHAMMED ABED / AFP الفلسطينيون في وسط قطاع غزة، 4 نوفمبر 2023

وتتخذ هذه المخاوف بعدا إضافيا على ضوء تاريخ سيناء الحديث الذي عرف معارك ضارية بين القوات الحكومية وتنظيم داعش الذي لا يزال يقوم بين الفينة والأخرى بغارات على الجنود المصريين. كما أن الفلسطينيين أنفسهم ينظرون بعين الريبة الى مقترح ترحيل الغزيين من ديارهم ويرفضونه بالمطلق مشيرين إلى أنه ينطوي على نكبة ثانية تترتب على النكبة التاريخية التي وقعت عام 1948.

وتم التأكيد في التقرير على أنه بالرغم من تحفظات الغرب والمعارضة من جانب مصر والفلسطينيين لفكرة ترحيلهم إلى سيناء، يواصل السياسيون داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل الترويج لها. وقال عضو الكنيست داني دانون من حزب الليكود لصحيفة نيويورك تايمز: "إننا نحاول تقليل عدد الضحايا في صفوف قواتنا والمدنيين. لا نتوقع من مصر فقط، بل من المجتمع الدولي بأكمله بذل جهد حقيقي لدعم سكان غزة واستقبالهم".

i24NEWS وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جملئيل ضيفة i24NEWS 8 أكتوبر 2023

وتشير التايمز إلى أن الفكرة وردت في وثيقة أعدتها وزارة المخابرات برئاسة الوزيرة جيلا جمليئيل ونشرت تفاصيل عنها صحيفة "كالكاليست" قبل أسبوعين فيما يتكشف عنه محاولة احتواء رغبة مجموعة من الإسرائيليين للعودة الى الاستيطان في غزة، لا سيما على ضوء هجوم حماس الدموي على البلدات الإسرائيلية جنوب إسرائيل والتسبب بنتائج كارثية تستمر مفاعيلها حتى اللحظة.