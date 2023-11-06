الجيش الإسرائيلي يسيطر على قاعدة لحماس ويضرب 450 هدفًا جويًا خلال 24 ساعة

بحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن قاعدة حماس التي استولى عليها الجيش "اشتملت على نقاط مراقبة ومجمعات تدريب لعناصر حماس وأنفاق"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيطر على قاعدة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. كما هاجم الجيش الإسرائيلي 450 هدفًا جويًا وقتل قائد المجموعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن قاعدة حماس التي استولى عليها الجيش "اشتملت على نقاط مراقبة ومجمعات تدريب لعناصر حماس وأنفاق".

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ومن بين الأهداف الجوية التي ضربتها القوات الجوية "مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع مضادة للدبابات وغيرها". وقصفت القوات البحرية "مقر حركة حماس ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع مراقبة أخرى".

قائد حماس الذي قتله الجيش الإسرائيلي هو جمال موسى، وكان مسؤولا عن الأمن الخاص في حركة حماس. في عام 1993، نفذ موسى عملية إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بدورية في قطاع غزة.

دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الحادي والثلاثين وانقضت تسعة أيام على دخول الجيش الإسرائيلي في عملية برية أتمت تطويق مدينة غزة وألحقت خسائر بحماس في خطة أشمل للقضاء عليها بعد هجوم 7 أكتوبر الذي دفع القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل إلى القرار بأن ما كان لن يكون في إشارة إلى عدم السماح لحماس بالعودة إلى الحكم في قطاع غزة.