الجيش الإسرائيلي يسيطر على قاعدة لحماس ويضرب 450 هدفًا جويًا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيطر على قاعدة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. كما هاجم الجيش الإسرائيلي 450 هدفًا جويًا وقتل قائد المجموعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن قاعدة حماس التي استولى عليها الجيش "اشتملت على نقاط مراقبة ومجمعات تدريب لعناصر حماس وأنفاق".