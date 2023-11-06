الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أول شاحر كوهين ميفتاح في معارك غزة

بمقتل يفتاح ترتفع حصيلة قتلى العملية البرية وسط الجنود الإسرائيليين منذ دخول القطاع إلى 34

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل الرقيب أول شاحر كوهين ميفتاح (22 عاما)، الذي سقط خلال قتال شمال قطاع غزة. وبمقتله فقد ارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية وسط الجنود الإسرائيليين منذ دخول القطاع إلى 34.

ترعرع ميفتاح في مدينة كرميئيل في شمال إسرائيل، والتحق في الكتيبة المدرعة التاسعة باللواء 401.

كما تم الإبلاغ عن إصابة مقاتل من لواء المظليين 202 بجروح خطيرة يوم الأحد خلال القتال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرقيب الاحتياطي الرائد نعاران إشحار (33 عاما)، قائد دبابة في الكتيبة 71 من اللواء 188. وفي اليوم نفسه، أُعلن عن مقتل الرقيب يهوناتان ميمون، 20 عامًا، من كتيبة الاستطلاع هناحال، خلال القتال يوم السبت في شمال غزة.