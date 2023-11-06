الولايات المتحدة تبلغ حزب الله وايران استعدادها للتدخل عسكريا ان هاجموا إسرائيل

كما تطرقت الصحيفة الى طلب إسرائيل من الولايات المتحدة 24 الف بندقية ساعر لاستخدامها من قبل عناصر الشرطة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين رسميين قالوا إن إدارة بايدن بعثت رسائل الى ايران وحزب الله عن طريق دول اقليمية مثل تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للتدخل عسكريا ضدهم في حال هاجموا إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة أبلغت تلك الرسائل بشكل واضح، وأكدت استعدادها للتدخل عسكريًا ضد كل من حزب الله وإيران وضربهما إذا هاجما إسرائيل. وتأتي هذه تلك بعد أن أصبحت مياه البحر الأبيض المتوسط تحتشد بحاملات طائرات أميركية ضخمة وغواصات نووية استعدادا لحماية القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، ولأي تدخل طارئ ان اقتضت الظروف لذلك.

وأفادت نيويورك تايمز أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة 24 ألف بندقية ساعر لاستخدامها من قبل الشرطة، وأشارت إلى أنه من الممكن أيضا أن يتم إعطائها الى مواطنين. الطلب أثار اهتمام عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، الذين يتخوفون من أن تصل هذه البندقيات الى مجموعات مستوطنين مدنية، والتي برأيهم ستؤدي الى تصعيد إضافي الضفة الغربية، السلاح الذي طلبته إسرائيل تقدر قيمته بمبلغ 34 مليون دولار ، وهذا الأمر يتطلب موافقة الكونغس ووزارة الخارجية.

من جانبه كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة مرات التعبير عن مخاوفه من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي ارتفع حتى قبل اندلاع الحرب.

وقال أحد موظفي مكتب الشؤون السياسية العسكرية في الولايات المتحدة إن المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أثاروا مخاوفهم مع نظرائهم الإسرائيليين، الذين أكدوا أن الأسلحة لن تستخدم إلا من قبل قوات الشرطة.