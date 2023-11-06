قائد الجيش الإسرائيلي يهدد :"قادرون على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط"

أطلقت تهديدات هاليفي خلال تواجده في قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي حيث زار السرب "ادير"

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي خلال زيارته الى السرب "أدير" لمقاتلات الشبح "اف 35" الى القتال منذ الهجوم المباغت في 7 أكتوبر، وقال :"انهينا شهرا من الحرب، وألحقنا الأذى كثيرا بحماس وبقيادة حماس، وبقادتها، وبالمخربين، ودمرنا بنية حماس التحتية في غزة، ونحن كل الوقت في جاهزية لمناطق أخرى".

وبعث هاليفي رسالة تهديد لكل دول المنطقة التي تهدد بفتح جبهة ضد إسرائيل وقال:"هذه القاعدة يمكنها الوصول الى كل مكان في الشرق الأوسط، سنحت لي الفرصة بأن أشاهد الآن في السرب 140 مساعدة لمقاتلة أدير لقوة على مسافة 200 متر من القوة،لم نفعل شيئًا كهذا، بأسلحة ثقيلة جدًا، اتصال جيد جدًا بين ما تحتاجه القوة وما تعرف الطائرة كيف تقدمه، وهذا الاتصال بين الجو والأرض معًا، نحن كنا نعلم دائمًا أنها قوية، ونحن نرى أنها أقوى بكثير مما كنا نعرف".

من جانبه أكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت هذه التصريحات مشددا على أن دمج القوات الجوية مع البرية فعال جدا، وصادق الليلة على خطط عملياتية اضافية في مدينة غزة وفي شمال غزة :"أنهيت الآن عملية المصادقة على خطط إضافية لقوات الجيش في قطاع غزة.عملية الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي مبهرة جدا، الدمج بين سلاح الجو والقوات البرية يهز قطاع غزة".

وأضاف غالانت :"هذه الجهود ستقود الى انجازات غير عادية ، واستهداف مخربين، وايضا على مستوى القادة الميدانيين... آلية الجيش الإسرائيلي تعمل بكل قوتها، يحيى السنوار في مخبأه ويترك القادة الميدانيين يموتون في الميدان، لدينا القادة على رأس القوة، يقودونهم الى الأمام، للوصول الى الانجازات ويقودون القوات".