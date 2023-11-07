الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا في قطاع غزة

تأتي اقامة المستشفى الميداني في إطار حملة المساعدات التي أطلقتها دولة الإمارات وأطلق عليها "الفارس الشهم 3"

أمر رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد إقامة مستشفى ميداني إماراتي في قطاع غزة، والمبادرة هي جزء من حملة مساعدات إنسانية مؤخرا أطلق عليها "الفارس الشهم 3".

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وبعثت الامارات الاثنين خمسة طائرات من انطلقت من مطار أبو ظبي وهي تحمل المعدات والأدوات المطلوبة لإقامة المستشفى الميداني. وسيتم تفريغ حمولة الطائرات في مطار العريش الدولي في مصر قبل أن يتم نقلها لى قطاع غزة.

ومن المفترض أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 150 سريراً، وسيتم إنشاؤه على عدة مراحل. وسيشمل أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام وطب الأطفال وأمراض النساء، بالإضافة إلى وحدات التخدير والعناية المركزة المخصصة للأطفال والكبار. الى جانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة

وتأتي اقامة المستشفى في إطار حملة "الفارس الشهم 3" وسبق وأن أعلنت الإمارات في بداية الحرب عن مساعدات عاجلة للفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار، ومبادرة لجلب نحو 1000 طفل فلسطني من قطاع غزة بمرافقة أهاليهم لتقلي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة.