الإمارات تقيم مستشفى ميدانيا في قطاع غزة

أمر رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد إقامة مستشفى ميداني إماراتي في قطاع غزة، والمبادرة هي جزء من حملة مساعدات إنسانية مؤخرا أطلق عليها "الفارس الشهم 3".

