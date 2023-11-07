شهر على "مذبحة 7 أكتوبر": الحرب في أرقام

بعد هجوم 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي بدأت إسرائيل حربها في القطاع جوا وبرا

قبل شهر، الساعة 06:29 صباحا في 7 أكتوبر بدأت حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل، انطلقت خلاله صافرات الإنذار في كل بلدات غلاف غزة وفي جنوب إسرائيل ومركزها.

واجتاز آلاف المسلحين الحدود في حملة منسقة من الجو والبحر والبر، وداهموا بلدات غلاف غزة ومقر قيادة "فرقة غزة" العسكري، وارتكب خلالها عناصر القسام مذبحة أدت الى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي بما يشمل رجالا، نساء وأطفالا وكبار السن وجنودا إسرائيليين وإلى إصابة 5500 إسرائيلي .

وأعلنت إسرائيل في صباح نفس هذا اليوم الحرب على حماس والتي أطلقت عليها "السيوف الحديدية"، واستدعت مئات الآلاف من جنود الاحتياط، والذين خرجوا للقتال بيوم "السبت الأسود" والذي تزامن مع عيد العرش اليهودي.

وبمناسبة مرور شهر على الحرب ، جمعنا أرقاما مرتبطة بالحرب في إسرائيل:

• قُتل 1400 إسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، من بينهم 314 جندياً قتلوا في المعركة.

• مقتل 34 جندياً منذ بدء العملية البرية داخل غزة

• تم إبلاغ 241 عائلة باختطاف أحبائهم إلى غزة، من بينهم 33 طفلاً دون سن 18 عامًا - 10 منهم أطفال صغار دون سن الخامسة

• أصيب ما لا يقل عن 5500 إسرائيلي خلال الحرب

• تم إطلاق أكثر من 9,200 صاروخ على إسرائيل، وأكثر من 900 صاروخ خاطئ، وأكثر من 400 إصابة مباشرة تم إحصاؤها في الأراضي الإسرائيلية.

• تم اقتحام أكثر من 30 بلدة إسرائيلية (وتم استعادة السيطرة الكاملة)

• منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، نزح أكثر من نصف مليون إسرائيلي من منازلهم من شمال وجنوب إسرائيل.

• هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 2,950 هدفًا في غزة منذ بدء العملية البرية، وأكثر من 13,000 هدفًا منذ بدء الحرب

• نفذ الجيش الإسرائيلي في إطار حملته في الضفة الغربية 1,350 عملية اعتقال، أعلن أن 850 منهم على صلة مع حركة حماس.

• تم توفير أكثر من 16,000 خوذة و5,000 سترة واقية للقوات داخل غزة خلال 10 أيام

• 20 طفلاً إسرائيليا تحت سن 18 عاماً أصبحوا أيتاماً من والديهم، و96 طفلاً إسرائيليا فقدوا أحد والديهم. 18 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا فقدوا والديهم في الحرب.

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس أن عدد القتلى في الحرب ارتفع الى 10022 وبلغ إجمالي المصابين 24808 جريح، و2660 مفقود.