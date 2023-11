نتنياهو: إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية بأن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد الحرب. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى ضمان أن "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس" هم وحدهم الذين سيحكمون غزة في المستقبل.

"أعتقد أن إسرائيل ستتحمل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها. وعندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره."