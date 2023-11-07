نتنياهو: إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب

"أعتقد أن إسرائيل ستتحمل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها. وعندما لا نتحمل تلك المسؤولية فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره"

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية بأن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد الحرب. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى ضمان أن "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس" هم وحدهم الذين سيحكمون غزة في المستقبل.

"أعتقد أن إسرائيل ستتحمل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها. وعندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره."

https://twitter.com/i/web/status/1721653868537274740 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال نتنياهو "لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن لدينا. سنعمل بفترات توقف تكتيكية صغيرة كالتي حصلنا عليها من قبل". وأضاف "أعتقد أننا سنتحقق من الظروف حتى نتمكن من دخول البضائع والسلع الإنسانية أو مغادرة رهائننا، أفرادا منهم".

وفيما يتعلق باحتمالات تورط حزب الله في الصراع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتقد أنهم فهموا أنهم إذا دخلوا الحرب بطريقة كبيرة، فإن الرد سيكون قويا للغاية، وآمل ألا يرتكبوا ذلك الخطأ".

Jaafar ASHTIYEH / AFP رجل يجلس في متجر يشاهد الخطاب المتلفز لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في بلدة طوباس بالضفة الغربية، 3 نوفمبر، 2023.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، تبادل جنود الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار مرة أخرى عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وبحسب التقارير فقد اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله "في عمق لبنان".

ووفقا للتقرير في واينت فقد صرح نتنياهو لأول مرة عن نيته تحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر "لكن بعد الحرب".

وسُئل نتنياهو عما إذا كان كرئيس للوزراء يتحمل المسؤولية، فأجاب "ستكون هناك أسئلة صعبة، وسأكون من بين أول من يجيب عليها. مسؤولية الحكومة هي حماية المواطنين، ومن الواضح أنها فشلت في القيام بذلك".