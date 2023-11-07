شهر من التغطية الإعلامية للحرب: التقارير الأكثر قراءة منذ بداية الحرب

تواصل شبكة i24NEWS تغطية الحرب منذ بدايتها من خلال شبكة مراسليها في الميدان في كافة الجبهات والتقارير في الموقع

على مدار الشهر تلا "مذبحة 7 أكتوبر" في غلاف غزة التي نفذها مسلحو حماس خلال الهجوم المباغت،ودفعت إسرائيل الى شن حرب مفاجئة في قطاع غزة جوا وبرا، توسعت الحرب الى الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، تواصل شبكة i24NEWS تغطية أحداث الحرب على كافة الجبهات من خلال شبكة مراسليها في الميدان في كل الجبهات وفي أستوديوهاتها ومن خلال التقارير في الموقع، فإليكم أبرز التقارير الأكثر قراءة خلال هذا الشهر في موقعنا:

1.في بداية الحرب تمت دعوة الصحافيين لتفقد مشاهد الدمار والموت في كيبوتس كفار غزة الواقع في منطقة غلاف غزة، حيث تعرضت البلدة لمذبحة نفذها مسلحو حماس، استعرض خلالها التقرير المشاهد المؤلمة والموجعة التي يفوح منها رائحة الموت من كل من زاوية في الكيبوتس الذي فقد غالبية قاطنيه.

2.في حين باتت الجبهة الشمالية تثير المخاوف من تحولها الى حرب جديدة بين إسرائيل ولبنان وبات الترقب سيد الموقف، ـأثار خطابا متوقعا لزعيم حزب الله حسن نصر الله حيرة الكثيرين إن كان سيحمل في مضمونه إعلان حرب سيشنه التنظيم المسلح المدعوم من ايران ضد إسرائيل، نظرا لترسانة الصواريخ المتطورة التي يمتلكها حزب الله والتي تشمل صواريخ دقيقة قادرة للوصول لأي هدف.

3.تحركات قادة حماس المتواجدين خارج البلاد وتنقلاتهم بين تركيا وقطر، تثير اهتمام القراء ، حيث اهتم الكثيرين معرفة ما سيؤول اليه موقف تركيا من قيادة حماس التي تتواجد على أراضيها وكيفية تعاملها معهم، خصوصا بعد المذبحة التي ارتكبها مسلحو حماس في 7 أكتوبر، وأفيد في التقرير أن ضغوطا أمريكية طالبت تركيا بخفض مستوى علاقاتها مع حماس.

4.أثارت قضية تحذير وزير المخابرات المصرية الجنرال عباس كامل لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من "أمر غير عادي، عملية رهيبة"، على وشك الحدوث من اتجاه غزة، وذلك قبل ايام من الهجوم الدموي في 7 أكتوبر اهتمام قراءنا.

5.كما اهتم قراءنا بتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة، بأغلبية: 120 صوت وامتناع 45 ورفض 14 من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة ، لصالح الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لإيصال المساعدات.