وزير الأمن الإسرائيلي يرفض أي هدنة إنسانية بدون إعادة المخطوفين

وقال وزير الأمن الإسرائيلي أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف هذه الحرب

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تصريح إعلامي إن "القوات البرية تشدد قبضتها الخانقة على غزة" وبرأيه "الضغوطات علينا ستزداد وسيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة، بالنسبة الي، لا يمكن أن يتوقف القتال حتى تحقيق إنجازاته. ليس هناك عودة إلى الوراء، وليس هناك توقف، فقط المضي قدمًا."

وشدد غالانت أن "كل مدينة غزة هي أكبر قاعدة ارهابية تم انشاؤها، يحيى السنوار يختبأ الآن ، وهو معزول عن محيطه، وسلسلة القيادة تتآكل" وأكد على أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف هذه الحرب، وحول اعادة المخطوفين قال إن "الهدنة الانسانية قبل كل شيئ بالنسبة لي هي إعادة المختطفين الذين تحتجزهم هذه الحيوانات البشرية، هل هذا إنساني بأن يتم اختطاف ابيغال ذات الثلاث سنوات في غزة بعد مقتل والديها، لن تكون هدنة انسانية بدون إعادة المخطوفين".

لكنه أشار إلى أن "الضغوط علينا ستزداد، وسيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة. بالنسبة لي، من المستحيل إيقاف هذا القتال حتى نصل إلى تحقيق إنجازاته، الحرب فرضت علينا، لذلك لا يوجد توقف".