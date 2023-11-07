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وزير الأمن الإسرائيلي يرفض أي هدنة إنسانية بدون إعادة المخطوفين

i24NEWS

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يوآف غالانت
Ariel Harmoni, Ministry of Defenseيوآف غالانت

وقال وزير الأمن الإسرائيلي أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف هذه الحرب

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تصريح إعلامي إن "القوات البرية تشدد قبضتها الخانقة على غزة" وبرأيه "الضغوطات علينا ستزداد وسيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة، بالنسبة الي، لا يمكن أن يتوقف القتال حتى تحقيق إنجازاته. ليس هناك عودة إلى الوراء، وليس هناك توقف، فقط المضي قدمًا."  

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وشدد غالانت أن "كل مدينة غزة هي أكبر قاعدة ارهابية تم انشاؤها، يحيى السنوار يختبأ الآن ، وهو معزول عن محيطه، وسلسلة القيادة تتآكل" وأكد على أن القضاء على يحيى السنوار هو أحد أهداف هذه الحرب، وحول اعادة المخطوفين قال إن "الهدنة الانسانية قبل كل شيئ بالنسبة لي هي إعادة المختطفين الذين تحتجزهم هذه الحيوانات البشرية، هل هذا إنساني بأن يتم اختطاف ابيغال ذات الثلاث سنوات في غزة بعد مقتل والديها، لن تكون هدنة انسانية بدون إعادة المخطوفين". 

لكنه أشار إلى أن "الضغوط علينا ستزداد، وسيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة. بالنسبة لي، من المستحيل إيقاف هذا القتال حتى نصل إلى تحقيق إنجازاته، الحرب فرضت علينا، لذلك لا يوجد توقف". 

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