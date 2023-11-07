عائلات المختطفين الإسرائيليين تجتمع مع سفير قطر في لندن

هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات أجرتها العائلات مع ممثلين قطريين حول قضية أبنائهم المخطوفين

عقد اليوم اجتماع رسمي، هو الثالث بين أهالي الأطفال المختطفين والسفير القطري في العاصمة البريطانية لندن، بمرافقة ممثل رسمي للسفارة القطرية في المملكة المتحدة.

وجرى الاجتماعات السابقة بين الطرفين في هولندا واجتماع آخر كان بين ابيحاي برودتس، والذي خطفت زوجته وأطفاله الى غزة، مع السفير القطري في واشنطن، وناقش الجانبان خلال الاجتماع المفاوضات لإطلاق سراح رهائن في غزة، وتواجد خلال الاجتماع ثلاث أمهات لأطفال مختطفين في غزة، بينهم رننا جوما، والتي يتواجد نجليها اور (16 عاما) ويجيل (12 عاما) في أسر حماس.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الممثلين القطريين عبروا عن أسفهم على أن أكثر من ثلاثين طفلا تحتجزهم حماس كرهائن على مدار شهر مشيرين إلى أن قطر ستواصل جهودها لضمان عودة الأطفال الى وطنهم.