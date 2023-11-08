التغطية متواصلة : بايدن يطلب من نتنياهو وقف القتال في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن
وأفاد موقع "إكسيوس" الأميركي، بأن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي يوم الإثنين.
وأفاد موقع "إكسيوس" الأميركي، بأن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكر "أكسيوس" يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن، حسبما نقلت "رويترز".
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"إيران هي رأس الأخطبوط الذي تضع مخالبها في حماس وحزب الله. وفي نهاية المطاف، سيتعين علينا أيضا أن نضرب طهران".
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