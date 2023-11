التغطية متواصلة : بايدن يطلب من نتنياهو وقف القتال في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن

نفتالي بينيت: "سنضطر لضرب طهران أيضاً"

"إيران هي رأس الأخطبوط الذي تضع مخالبها في حماس وحزب الله. وفي نهاية المطاف، سيتعين علينا أيضا أن نضرب طهران".