الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب يعقوب أوزيري خلال القتال في غزة

كان أوزيري من بلدة كفر شماي في شمال إسرائيل، وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 35 جنديا

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الرقيب أول (احتياط) يعقوب أوزيري. خدم في السرية 52، الكتيبة 401 في سلاح المدرعات خلال القتال في غزة.

وكان أوزيري من بلدة كفر شماي في شمال إسرائيل، وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 35 جنديا، ثلاثة منهم قتلوا خارج غزة.

علاوة على ذلك، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة أثناء القتال في غزة: جندي من الكتيبة 13 من لواء جولاني، وجندي من الكتيبة 601 من اللواء 401، وجندي من الكتيبة 890 من لواء المظليين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إخطار عائلاتهم.

IDF Spokesperson Les forces israéliennes dans la bande de Gaza, le 8 novembre 2023

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تقدمه في قطاع غزة. وذكرت إذاعة الجيش اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية اقتربت من المقر الرئيسي لحركة حماس في مدينة غزة.