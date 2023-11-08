الجيش الإسرائيلي يهاجم مخازن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

الجيش الاسرائيلي هاجم عدد من المواقع لحزب الله وبنية تحتية ومواقع مراقبة للحزب

هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة مخازن أسلحة وأهداف إضافية لحزب الله في لبنان، وفي التوثيق الذي نشره الجيش الإسرائيلي يمكن رؤية انفجار كبير حدث في موقع الهجوم. المقاتلات الحربية هاجمت أيضا مواقع لإطلاق النار، بنية تحتية لتوجيه العمليات العسكرية ومواقع يوجد بها وسائل تكنلوجية لحزب الله.

وذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم نفذ ردا على إطلاق النيران بوقت سابق اليوم. وذكر أنه في وقت سابق أكثر هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للمدرعات من الأراضي اللبناني الى إسرائيل.

ومنذ ساعات صباح اليوم سجل هدوء نسبي على الحدود الشمالية، وفي الساعة الـ10:00 تم تشغيل صافرات الإنذار من الصواريخ بالقرب من عرب العرامشة في الجليل الغربي، لكنه تبين لاحقا أن الحديث يدور عن إنذار كاذب.

لكن أطلقت أمس إطلاق 20 قذيفة من الأراضي اللبنانية تجاه البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال، وسمعت صافرات الإنذار من الصواريخ ببلدات في الجليل الغربي وفي سفوح جبل الشيخ وبلدات في هضبة الجولان، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن نيران المدفعية ردت على مصادر إطلاق القذائف.

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