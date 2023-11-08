تقارير: مصر وقطر تعملان على بلورة صفقة لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس مقابل هدنة

تتفاوض قطر من أجل إطلاق سراح ما بين 10 إلى 15 رهينة من قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، على ما قال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لوكالة فرانس برس اليوم

منذ بداية الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت عقب هجوم حماس المفاجئ على بلدات الجنوب في إسرائيل، أطلقت كل من دولتي مصر وقطر جهودا للتوصل إلى هدنة يتم في إطارها الإفراج عن الرهائن والأسرى وفق تقارير إعلامية.

نجحت قطر في إطلاق سراح أم وابنتها من حملة الجنسية الأمريكية في العشرين من أكتوبر الماضي ويتوقع أن تنجح مساعيها هذه المرة أيضا بتحرير دفقة جديدة من الرهائن في إطار صفقة. وبالتزامن مع الجهود القطرية، تم النشر في القاهرة الإخبارية أن مصر قريبة من الوصول نحو هدنة إنسانية في غزة لإتمام تبادل للرهائن والأسرى.

وبحسب النشر في واينت، تتفاوض قطر من أجل إطلاق سراح ما بين 10 إلى 15 رهينة من قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، على ما قال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لوكالة فرانس برس اليوم (الأربعاء). وبحسب المصدر فإن وقف إطلاق النار "يجب أن يستمر لمدة تتراوح بين يوم ويومين". وقال مصدر مقرب من حماس إن المباحثات جارية بشأن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، مقابل إطلاق سراح 12 رهينة، ستة منهم يحملون الجنسية الأمريكية.

يرجح بعض المراقبين المتفائلين أن تسهم زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز لإسرائيل وقطر في التقدم نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين.

أمس الثلاثاء، التقى أهالي المختطفين بالسفير القطري في لندن في لقاء هو الثالث من نوعه بين أهالي المختطفين وسفراء قطر بعد لقاءين في هولندا وواشنطن. وأكد السفراء القطريون أن بلادهم تعمل على إطلاق سراح المختطفين. وفي تعقيب لهم على التقارير، قال مقر الأهالي لإعادة المختطفين والمفقودين إنهم يرحبون "بعودة كل مختطف متواجد في غزة، وفي الوقت نفسه يتمسك المقر بوجوب إعادة كل المختطفين والمفقودين في غزة بإطار أي تحرك لوقف إطلاق النار".

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تحديث له اليوم الأربعاء "إن ملف الأسرى لا يزال حاضراً ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزأ".

وعقب المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن "الحديث الأمريكي عن وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة يتناقض تماما مع الدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة". واعتبر المتحدث ذلك "محاولة لتضليل الرأي العام والتهرب من الضغوط الدولية والشعبية".