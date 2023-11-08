تقرير: "الإنجاز الاستراتيجي المهم لهجوم 7 أكتوبر هو كسر الوضع الراهن-حماس"

أظهر التحقيق أن قيادة حماس أرادت أن تحسم خلافا استراتيجيا داخل حماس حول ما إذا يجب التركيز على إدارة الحياة في قطاع غزة أو العودة إلى مسار الكفاح المسلح.

صرح مسؤولون في حماس خلال مقابلة أجرتها معهم مجلة نيويورك تايمز الأربعاء أن "الإنجاز الاستراتيجي المهم للعملية (في إشارة إلى الهجوم الدموي على البلدات الجنوبية صباح 7 اكتوبر) هو كسر الوضع الراهن وفتح فصل جديد في الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

ووفقا للتصريحات فإنه تم التخطيط للهجوم بسرية تامة من قبل دائرة صغيرة من كبار المسؤولين في قطاع غزة بقيادة يحيى السنوار، ونجح بشكل يفوق التوقعات وهو ما ردده كبار القادة منذ اليوم الأول إذ أشادوا بمنفذي الهجوم الذين لم تعترضهم قوة إسرائيلية لساعات وهو ما مكنهم من استكمال خططهم الهجومية الدموية وخطف عدد غير متوقع من الإسرائيليين واقتيادهم الى داخل القطاع.

وبحسب النشر في معريف، فقد أظهر التحقيق أن قيادة حماس أرادت أن تحسم خلافا استراتيجيا داخل حماس حول ما إذا يجب التركيز على إدارة الحياة في قطاع غزة أو العودة إلى مسار الكفاح المسلح. واختار كبار القادة في غزة الخط العسكري الأكثر تطرفاً. والهدف الرئيسي الآخر الذي حدده كبار مسؤولي حماس للهجوم هو إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وترى قيادة المنظمة في هجوم تشرين الأول/أكتوبر خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، حتى على حساب التكلفة الباهظة لحياة الفلسطينيين.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس (سابقا) خالد مشعل في مقابلة مع العربية عقب هجوم 7 أكتوبر حين سئل عن فداحة الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي إنها ثمن تدفعه الشعوب عادة على طريق التحرير"، وفق تعبيره.