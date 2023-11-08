عدسة i24News في غزة والجنود الإسرائيليون يبحثون عن مخطوفين في أوساط النازحين جنوباً

بين البحث عن الرهائن ومطاردة عناصر وقيادات حماس في قطاعِ غزة، تتجِه الأنظار الى الكواليس الدوليَّة حيث الاتصالات بشأن هدنة محتملة ستحدّد ملامح نشاط هذه القوات في الأيام القادمَة

رافق ماثياس عنبار الصحفي في i24NEWS باللغة الإنجليزية الأربعاء قوة إسرائيلية إلى داخل مدينة غزة التي يطوقها الجيش الإسرائيلي من الشمال والجنوب تمهيدا لمعركة طويلة، على ما يؤكد رجالات العسكر والسياسة في إسرائيل.

بين البحث عن الرهائن ومطاردة عناصر وقيادات حماس في قطاعِ غزة، تتجِه الأنظار الى الكواليس الدوليَّة حيث الاتصالات بشأن هدنة محتملة ستحدّد ملامح نشاط هذه القوات في الأيام القادمَة.

يقول ماثياس في تقريره: "سافرنا من أحد الكيبوتسات في الجنوب التي تعرضت لخسائر فادحة إلى وسط قطاع غزة.

لقد كنا أول المراسلين الذين شاهدوا بأم أعينهم الممر الإنساني الذي يتم عبره إجلاء المواطنين الفلسطينيين منه إلى جنوب قطاع غزة.

صرخ أحد الضباط مناديا: "إذا كان هناك إسرائيليون وسط الحشود يمكنكم أن تتقدَّموا نحونا لا حاجة لأن تخافوا. إذا كنتم رهائن تعالوا إلينا لا تخافوا".

إنها منطقة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد سمعنا إطلاق النار من كل الاتجاهات. سمعنا نيران الدبابات ممتزجة بنيران القناصة. "ركبنا مدرعة النمر وتوجهنا إلى قلب حي الشجاعية، وفجأة اندلع اشتباك وإطلاق نار من جميع الاتجاهات، اتخذنا على الفور وضع الركوع.

جاء في أعقابنا الجنود مستقلين دبابة D9 وأخبرونا بوجوب إخلاء المكان في الحال، وبلغونا بوقوع عملية عسكرية مشتركة، ما لم يترك أمامنا سوى خيار الإخلاء والعودة إلى إسرائيل".