التغطية متواصلة| تواصل المعارك في قطاع غزة لليوم الـ34 والإعلان عن مقتل الرائد الياهو بنيامين المكايس في معركة فجر الخميس

قال المرشح الرئيسي بعد دونالد ترامب، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، "سأطلب من بيبي إنهاء المهمة مرة واحدة وإلى الأبد والقضاء على هؤلاء الجزارين من حماس. لا يمكنك التعايش مع مثل هذا التهديد على الحدود"

مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الرابع والثلاثين تستمر الأعمال القتالية والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر الفصائل الفلسطينية المتمركزة في الأنفاق. وتم الإعلان صباحا عن سقوط الرائد إلياهو بنيامين المكايس في معركة غزة (29 عاما من القدس)، مهندس مقاتل في الكتيبة 8219 من اللواء 551، وبمقتله يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء العملية البرية إلى 35، كما أصيب في معارك القطاع ضابط ومقاتلان اثنان من الكتيبة 202 من لواء المظليين، وضابط احتياط في الكتيبة 697 من اللواء 551، ومقاتل احتياطي في الكتيبة 6551 من اللواء 551.

أعرب مرشحو الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة أمس عن دعمهم الكامل لإسرائيل ودعوا للقضاء على حماس. وقال المرشح الرئيسي بعد دونالد ترامب، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، "سأطلب من بيبي إنهاء المهمة مرة واحدة وإلى الأبد والقضاء على هؤلاء الجزارين من حماس. لا يمكنك التعايش مع مثل هذا التهديد على الحدود. لقد سئمت من سماع ذلك". الناس يلومون إسرائيل".

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