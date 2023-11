تقرير: هل علم الصحافيون الأجانب الذين رافقوا مهاجمي حماس يوم 7 أكتوبر بأمر الهجوم؟

بالرغم من أن العديد من الصور الصادمة التي وثقت هجوم 7 أكتوبر مصدرها المهاجمون أنفسهم إلا أن عددًا لا بأس به من الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرائدة في العالم، بما في ذلك AP وCNN ونيويورك تايمز ورويترز، أثارت أسئلة مثيرة للقلق بشأن كيفية وصول المصورين الذين ظهرت أسماؤهم في الصور إلى مكان وقوع أسوأ مذبحة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة/ الهولوكوست.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .