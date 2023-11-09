تقرير: هل علم الصحافيون الأجانب الذين رافقوا مهاجمي حماس يوم 7 أكتوبر بأمر الهجوم؟

تظهر أربعة أسماء في اعتمادات وكالة أسوشييتد برس في الصور من هجوم السبت: حسن أصلية، يوسف مسعود، علي محمود، وحاتم علي وتم إيقاف أصلية عن العمل فيما رفضت أسوشييتد برس تعليق عمل مصورها

بالرغم من أن العديد من الصور الصادمة التي وثقت هجوم 7 أكتوبر مصدرها المهاجمون أنفسهم إلا أن عددًا لا بأس به من الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرائدة في العالم، بما في ذلك AP وCNN ونيويورك تايمز ورويترز، أثارت أسئلة مثيرة للقلق بشأن كيفية وصول المصورين الذين ظهرت أسماؤهم في الصور إلى مكان وقوع أسوأ مذبحة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة/ الهولوكوست.

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ودفعت منظمة "أونست ريبورتينغ" المعنية بالتغطية الموضوعية بما يتعلق بإسرائيل، بمجموعة من الأسئلة الصارخة: "ماذا كانوا يفعلون هناك في وقت مبكر جدًا في صباح يوم السبت الهادئ عادة؟ هل تم التنسيق مع حماس؟ هل وافقت وكالات الأنباء المحترمة، التي نشرت صورهم، على وجودهم داخل أراضي العدو مع الإرهابيين المتسللين، هل أبلغ المصورون الصحفيون الذين يعملون لحساب وسائل إعلام إضافية مثل الـ سي إن إن ونيويورك تايمز هذه الوسائل؟

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كما تضمن التقرير صورة تظهر أحد هؤلاء المصورين المستقلين – حسن أصلية، الذي استخدمت كل من وكالة أسوشييتد برس وسي إن إن صوره من المجزرة – وهو يتلقى قبلة على خده من زعيم حماس والعقل المدبر لحركة 7 أكتوبر يحيى السنوار. وبحسب ما ورد فقد أوقفته شبكة CNN عن العمل بعد ذلك بوقت قصير. في حين رفضت AP فصل موظفها، وواصل المصور الذي وثق اختطاف الرهينة الإسرائيلية المسنة يافا أدار إرسال صور جديدة إلى وكالة أسوشييتد برس، من معبر رفح وغيره.

وتظهر أربعة أسماء في اعتمادات وكالة أسوشييتد برس في الصور من هجوم السبت: حسن أصلية، يوسف مسعود، علي محمود، وحاتم علي. وقد عبر أصلية، الذي عمل أيضاً لدى شبكة سي إن إن، الحدود إلى إسرائيل، والتقط صوراً لدبابة محترقة تابعة للجيش الإسرائيلي، ووثق تسلل عناصر حماس إلى كيبوتس كفر غزة. وقام بتحميل الصور على موقع تويتر، والتي تم حذفها منذ ذلك الحين، وصور نفسه يقف أمام الدبابة المحروقة، وكتب في تغريدة أرفق بها الصور من الحدود: "بث مباشر من المستوطنات في قطاع غزة".

وفي تعقيب له على التقارير الأخيرة قال عضو الكنيست بيني غانتس ورئيس "المعسكر الوطني": إذا كان هناك صحفيون علموا مسبقا بالمذبحة والتزموا الصمت والتقطوا الصور أثناء ذبح الأطفال - فهم لا يختلفون عن الإرهابيين وعقوبتهم واحدة".