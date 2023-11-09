تم نشر هذا النظام من الحماية بأوسع طريقة على الإطلاق ونفذت عمليات اعتراض من جبل دوف في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب

منذ بداية الحرب، تم إطلاق نحو 9500 صاروخ وعشرات الطائرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. واعترضت مقاتلات منظومة الدفاع الجوي آلاف الصواريخ في مناطق الدفاع، ومع دخول القوات البرية إلى القطاع، يظهر انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق.

تم نشر هذا النظام من الحماية بأوسع طريقة على الإطلاق ونفذت عمليات اعتراض من جبل دوف في الشمال إلى البحر الأحمر في الجنوب. ولأول مرة، تعمل جميع أنظمة الدفاع الجوي في وقت واحد - القبة الحديدية، ومقلاع داود، والماس، والسهم. كل هذا يوفر الحماية في كل طبقة من طبقات الدفاع الجوي ويتيح الحماية المثلى للعمق الإسرائيلي.

لقد تحققت نجاحات المنظومة، من بين أمور أخرى، نتيجة لجهود التعاون العميق بين الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية، وكذلك بين الجيش الإسرائيلي وجيش الولايات المتحدة، اللذين يشكلان قوة مضاعفة في هذه الحرب.

كما أن حوالي 12% من إجمالي عمليات الإطلاق باتجاه أراضي إسرائيل سقطت في أراضي قطاع غزة، كما تم تنفيذ حوالي 900 عملية إطلاق من مواقع مدنية مثل: المساجد، المدارس، المستشفيات والمراكز الثقافية. وتؤكد هذه البيانات الإسرائيلية مرة أخرى الاستخدام للمدنيين من قبل منظمة حماس.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي مرة أخرى أن النظام الدفاعي الجوي ليس محكماً ويجب على المواطنين توخي الحذر والامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية.