ترجيح إسرائيلي بإطلاق طائرة مسيرة من اليمن وسقوطها في "إيلات"

انفجار المدرسة في مدينة إيلات جنوب اسرائيل سببه طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن، هذا ما تقدره مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأدى الانفجار إلى أضرار في مبنى المدرسة، لكن الطلاب الـ 37 الذين كانوا هناك لم يصابوا بأذى. فريق نجمة داود الحمراء قدّم العلاج الطبي لسبعة أشخاص أصيبوا بالفزع، ولا توجد إصابات جسدية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سقوط طائرة مسيرة على مبنى مدني بمدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر، مضيفا أنه يجري التحقق من هويتها، قائلا في بيان نشره على منصة "إكس": "قبل قليل أصابت طائرة من دون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات. هوية الطائرة وتفاصيل الحدث قيد التحقيق".

ومنذ بداية القتال، هددت قوات الحوثيين في اليمن بمهاجمة مدينة إيلات، واعترضت المنظومات الدفاعية صاروخين على الأقل أطلقا باتجاه المدينة. جدير بالذكر أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أعلنت لأكثر من مرة إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل تضامنا مع قطاع غزة، فيما أعلنت الأخيرة عدة مرات اعتراض أهداف جوية انطلقت من البحر الأحمر.