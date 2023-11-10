التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 15,000 هدف، ودمر وصادر أكثر من 6,000 قطعة سلاح لحماس في غزة
239 رهينة تحتجزها حماس في غزة، ومقتل 355 جنديًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم
نفذ الجيش الإسرائيلي في اليوم 35 للحرب غارة انتقامية في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة على مدرسة في إيلات جنوب البلاد، وتم استخدام نظام الدفاع الجوي Arrow 3 لأول مرة لاعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي أطلق من البحر الأحمر. وتم اعتراض صاروخ ثان بعد ساعة من قبل نظام باتريوت.
يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه في قطاع غزة ورده على إطلاق حزب الله صواريخ على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا وفاة الرقيب أول جلعاد روزنبليت (21 عاما) الذي سقط في القتال يوم الخميس في شمال قطاع غزة، والرقيب أول يهوناتان يتسحاق سامو (21 عاما) الذي توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته يوم الأربعاء خلال القتال في القطاع. وسط قطاع غزة.
جاء هذا وسط اعلان البيت الأبيض أن إسرائيل على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10812، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 338 جندي في صفوفه.
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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نواجه مأساة حقيقية في غزة
يونيسف: حياة مليون طفل باتت مهددة مع انهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة، وتابع"لا شيء يبرر القصف الإسرائيلي ووقف إطلاق النار سيكون من مصلحة إسرائيل"
ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن: نحتاج لهدنة ولا يمكن العودة لوضع ما قبل 7 أكتوبر
مندوب أميركا: 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم وآلاف المدنيين قتلوا في غزة
مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "المستشفيات في غزة بحاجة ماسة للوقود" وتابع"حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية"واضاف"لا يمكن تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة ولا إعادة احتلال القطاع بعد الصراع".
الإمارات: على إسرائيل وضع حد للحصار المفروض على غزة
قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن"ضحايا الحرب ليسوا مجرد أرقام ومن يدفع الثمن هم المدنيون" وأضافت"علينا ألا ندّخر أي جهد لحماية الأطفال الفلسطينيين"
تقرير: تجدد الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى الشفاء
مدير منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة بات "منهكا تماما"
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "منهكا تماما"، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "لدينا ما يؤكّد استغلال حماس للمستشفيات والوقود الخاص بها" وتابع"هناك ممرات محددة وآمنة لمغادرة سكان غزة من الشمال للجنوب"
القناة الإسرائيلية (12): "الإفراج عن الأسرى قد يتم على مراحل خلال فترات الهدن في غزة"
الجيش الإسرائيلي:“انفجار الشفاء ناجم عن صاروخ فلسطيني أطلق على القوات العاملة بالقرب من المستشفى”
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إن "الانفجار الذي وقع في مستشفى الشفاء في مدينة غزة نتج عن صاروخ طائش أطلقته جماعة إرهابية فلسطينية بعد أن ألقى مدير المركز الطبي باللوم على إسرائيل"
وقال أدرعي إن "الإرهابيين كانوا يحاولون استهداف القوات الإسرائيلية العاملة بالقرب من المستشفى، لكنهم أخطأوا هدفهم وأصابوا المركز الطبي نفسه"، مستشهدا "بتحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي".
دقيقة صمت من أجل غزة من قبل حوالي أربعين سفيرا لدى الأمم المتحدة في جنيف
وقف نحو أربعين سفيرا لدى الأمم المتحدة في جنيف،اليم الجمعة، معظمهم من الدول العربية والإسلامية، دقيقة صمت حدادا على القتلى في غزة وللمطالبة بوضع حد للعنف.
كما وقع هؤلاء السفراء، ومن بينهم سفراء كوبا وفنزويلا، على نداء مشترك يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف المميت ومعالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة. ولم يكن هناك سفراء من الدول الأوروبية على المنصة التي أقيم فيها الحفل.
وقال السفير المصري أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين بهذه المناسبة: “من الضروري غرس الإنسانية والحكمة وإيقاظ الضمير الإنساني في مواجهة هذه الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"سيطرنا على موقع بدر التابع لكتيبة الشاطئ لحماس" وتابع"قواتنا هاجمت منطقة كتيبة الشاطئ التابعة لحماس وقتلت نحو 150"
القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: إسرائيل تعطل جهودا مصرية وقطرية لوقف إطلاق النار بغزة
تقرير: اشتباكات بمحيط مستشفيي الرنتيسي والشفاء ومخيم الشاطئ وتل الهوا وبيت لاهيا
أطباء بلا حدود: العديد من موظفينا توقفوا عن العمل بمستشفيات غزة بسبب الهجمات