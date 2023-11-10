التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 15,000 هدف، ودمر وصادر أكثر من 6,000 قطعة سلاح لحماس في غزة

239 رهينة تحتجزها حماس في غزة، ومقتل 355 جنديًا إسرائيليًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم

نفذ الجيش الإسرائيلي في اليوم 35 للحرب غارة انتقامية في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة على مدرسة في إيلات جنوب البلاد، وتم استخدام نظام الدفاع الجوي Arrow 3 لأول مرة لاعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي أطلق من البحر الأحمر. وتم اعتراض صاروخ ثان بعد ساعة من قبل نظام باتريوت.

يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه في قطاع غزة ورده على إطلاق حزب الله صواريخ على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا وفاة الرقيب أول جلعاد روزنبليت (21 عاما) الذي سقط في القتال يوم الخميس في شمال قطاع غزة، والرقيب أول يهوناتان يتسحاق سامو (21 عاما) الذي توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته يوم الأربعاء خلال القتال في القطاع. وسط قطاع غزة.

جاء هذا وسط اعلان البيت الأبيض أن إسرائيل على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10812، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 338 جندي في صفوفه.

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