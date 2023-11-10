عمليات للجيش الإسرائيلي والشاباك ضد حركة حماس في جميع أنحاء الضفة الغربيّة

قوات الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود والشاباك الليلة تهدم منزلين لفلسطينيين من حركة حماس في مدينة الخليل في منطقة الضفة الغربية

دمرت قوات الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود والشاباك الليلة منزلين لفلسطينيين من حركة حماس في مدينة الخليل في منطقة الضفة الغربية، الذين نفذوا الهجوم الذي قُتلت فيه بات شيفع نيغري؛ اعتقال 41 مطلوبًا في أنحاء الضفة الغربية، من بينهم 14 فلسطينيا ينتمي الى حركة حماس.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة 41 مطلوبًا في أنحاء منطقة الضفة الغربية ولواء البقاع وعيميكيم، منهم 14 فلسطينيا من منظمة حماس. وفي مدينة الخليل ، أغلقت القوات مطبعة وصادرت معدات كانت تستخدم لطباعة مواد حارقة لصالح منظمة حماس.

وفي عملية في مخيمات العروب والدهيشة والعايدة للاجئين، قامت القوات بالتحقيق مع العديد من المشتبه بهم وتفتيش المباني.

وتم إلقاء القبض على 22 مطلوباً. وخلال العمليات قام الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والقنابل على القوات التي ردت بإطلاق النار على أحد المسلحين، وتم الكشف عن إصابته.

حتى الآن، منذ بداية الحرب، تم اعتقال أكثر من 1540 مطلوبًا في جميع أنحاء منطقة الضفة الغربية، أكثر من 930 منهم مرتبطون بمنظمة حماس.