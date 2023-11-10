الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 ألف هدف لحركة حماس في قطاع غزة

واصلت القوات المشتركة للجيش الإسرائيلي مهاجمة العديد من الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مقرات العمليات، والبنى التحتية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أنه هاجم أكثر من 15 ألف هدف لحركة حماس في قطاع غزة، ودمر وصادر حوالي 6 آلاف قطعة سلاح منذ بداية القتال، كما اعترضت منظومة "ياهلوم" أمس طائرة بدون طيار بالقرب من مدينة إيلات.في الأيام الأخيرة، واصلت القوات المشتركة للجيش الإسرائيلي مهاجمة العديد من الأهداف في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مقرات العمليات، والبنى التحتية. والبنى التحتية لمنظومة الصواريخ، ومستودعات الجيش الإسرائيلي والمستودعات اللوجستية، وأهداف القيادة والسيطرة، والأهداف الحكومية، والأهداف الاستخباراتية، ومواقع إطلاق الصواريخ. المواقع والأنفاق والعديد من التابعين لمنظمة حماس.

ويستمر التعاون بين القوات الجوية والبحرية والبرية ويتم استهداف مئات الأهداف من قبل قوات المشاة وجناح المخابرات في الوقت الحقيقي، ويتم مهاجمتها في وقت قصير من قبل القوات الجوية والبحرية.

اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي، أمس (الخميس)، طائرة معادية بدون طيار باستخدام نظام الدفاع الجوي "ياهلوم" (باتريوت) قبل عبورها إلى أراضي دولة إسرائيل بالقرب من مدينة إيلات. وينضم هذا الاعتراض إلى العديد من الاعتراضات الأخرى التي نفذتها مقاتلات الدفاع الجوي خلال أيام القتال.