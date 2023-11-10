باريس : سيتم عرض فيلم عن مجازر حماس التي ارتكبت يوم 7 أكتوبر في إسرائيل في الجمعية الوطنية الفرنسية

"الفيلم مدته حوالي ثلاثة أرباع الساعة، أنتجته السلطات الإسرائيلية باستخدام مقتطفات من كاميرات وهواتف مسلحي حماس، الذين قتلوا أو أسروا، وصور التقطها الضحايا والمسعفون

أعلن النائب عن حزب النهضة ماثيو لوفيفر في الجمعية الوطنية الفرنسية(لبرلمان)، أنه "سيتم عرض صور المجازر التي ارتكبتها عناصر حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصر م على الأراضي الإسرائيلية"، الثلاثاء الوشيك، في مقر الجمعية الوطنية.

وقال رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية، ماثيو لوفيفر، إن "البث، الذي سيتم في غرفة العرض في قصر بوربون، سيتم تقديمه إلى 120 نائبًا أعضاء في مجموعة الصداقة الفرنسية الإسرائيلية" مشيرا إلى أن "الفيلم مدته حوالي ثلاثة أرباع الساعة، أنتجته السلطات الإسرائيلية باستخدام مقتطفات من كاميرات وهواتف مسلحي حماس، الذين قتلوا أو أسروا، وصور التقطها الضحايا والمسعفون. ويعرض بدون فلتر صور عمليات القتل والجثث المعذبة للبالغين والأطفال".

وكانت إسرائيل قد قامت بالفعل ببث هذه الصور في عدة دول في الخارج. وقد عرضتها سفارة البلاد في فرنسا، الثلاثاء المنصرم، في باريس أمام حوالي خمسين صحفيًا، وأوضحت أنها تريد أن تُظهر لوسائل الإعلام حقيقة المذبحة التي يشكك فيها أحيانًا.

وفي السياق قال لوفيفر: "يبدو لي أنه من المشروع أن يتمكن البرلمانيون أيضًا من الوصول إليه"، موضحًا أنه اتصل بالسفارة الإسرائيلية ليتمكن من تنظيم عرض في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أوضح أنه "من الواضح أن الهواتف ستمنع ولن يكون هناك متعاونون، فقط النواب، دون أن يعرفوا في هذه المرحلة كم عدد المسؤولين المنتخبين الذين سيرغبون في مشاهدة هذا الفيلم الذي وصفه من يشاهده بأنه لا يطاق" وتابع لوفيفر: "من المهم أن نكون قادرين على الاستمرار في الشهادة، فالأحداث الجارية غالبًا ما يتم التخلص منها بسرعة كبيرة للأسف، ويجب أن نكون قادرين على الاستمرار في الشهادة على ما لا يوصف، فلا شيء أسوأ من النسيان".

ومن بين الصور الموجودة في الفيلم صور رجال مسلحين يقتلون مدنيين، لا سيما في كيبوتس بيري، حيث قُتل 85 شخصًا واحتُجز 26 كرهائن. وتظهر صور أخرى أعضاء حماس وهم يسحقون شباناً فارين من مهرجان موسيقي قتل فيه أكثر من 270 شخصاً. وقُتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 1100 مدني، على يد حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز ما لا يقل عن 239 شخصًا كرهائن، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.