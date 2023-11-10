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حزب الله ينعى سبعة من عناصره قتلوا بنيران إسرائيلية ليرتفع عدد قتلاه إلى 68

i24NEWS - AFP

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دخان يتصاعد خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان، 9 نوفمبر، 2023.
Photo by Ayal Margolin/Flash90دخان يتصاعد خلال تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين من حزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان، 9 نوفمبر، 2023.

هذه أول مرة ينعى فيها حزب الله في بيان واحد دفعة من مقاتليه) من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتلهم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة، الى 68 مقاتلاً.

في اسبقة من نوعها نعى حزب الله، اليوم الجمعة، سبعة من عناصره قتلوا بنيران إسرائيلية، (وهذه أول مرة ينعى فيها حزب الله في بيان واحد دفعة من مقاتليه) من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتلهم، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة، الى 68 مقاتلاً.

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وأورد الحزب في بيان أسماء سبعة من مقاتليه، قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهي العبارة التي يعتمدها لنعي عناصره الذين يقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل، منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان، وفي وقت لاحق، أعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة. وقال إنه نفذ هجوماً بثلاث مسيرات هجومية، استهدفت إحداها ثكنة اسرائيلية.

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وأسفر التصعيد عن مقتل 90 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 68 مقاتلاً في حزب الله و11 مدنياً على الأقل، ضمنهم مصور لدى وكالة أنباء رويترز وسيدة مع حفيداتها الثلاث، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.

وجاء النعي على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب لبنان بشكل يومي بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، 

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان على منصّة "إكس"، شنّه ضربات، فجر اليوم الجمعة، على سوريا. وقال "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة. 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة جنوب شرق مدينة حمص (وسط)، تضم مقرات ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة الى قطع عسكرية تابعة للجيش السوري.وكان المرصد أفاد، الأربعاء المنصرم، عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة لحزب الله في محيط منطقتي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين غير سوريين.

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